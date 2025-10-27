SinyallerBölümler
Mohammed Ahmed Abdel Latif Ahmed Musa

DomiNations VIP 1

Mohammed Ahmed Abdel Latif Ahmed Musa
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
EquitiBrokerageSC-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
32 (74.41%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (25.58%)
En iyi işlem:
6.56 USD
En kötü işlem:
-1.83 USD
Brüt kâr:
44.48 USD (4 670 pips)
Brüt zarar:
-7.02 USD (618 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (16.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.31 USD (5)
Sharpe oranı:
0.61
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.61%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
17.48
Alış işlemleri:
11 (25.58%)
Satış işlemleri:
32 (74.42%)
Kâr faktörü:
6.34
Beklenen getiri:
0.87 USD
Ortalama kâr:
1.39 USD
Ortalama zarar:
-0.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.14 USD (2)
Aylık büyüme:
37.93%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.14 USD (1.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.69% (0.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD.pr 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD.pr 37
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD.pr 4.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.56 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +16.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EquitiBrokerageSC-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Peace be upon you all,

We are pleased to announce that trade copying has officially started using our custom-built trading expert (EA) 

Here’s the first of our four plans


Plan  details:

Plan 1 – VIP (1)

Trading Pair: GBP/USD

Minimum Deposit: $100

Expected Weekly Profit: 20% – 30%

Risk Level: Low

Platform Used: MT4


We offer paid trade copying on MQL5,

but if you want to join and copy trades completely for free

 just join our official Telegram group to learn more about the remaining plans and how to get started with us

 

Group Link:

https://t.me/DomiNationsFX


With all our respect and appreciation to everyone 

İnceleme yok
2025.10.27 18:02
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 12.82% of days out of the 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 18:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DomiNations VIP 1
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
103
USD
6
100%
43
74%
100%
6.33
0.87
USD
1%
1:500
