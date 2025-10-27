- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD.pr
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD.pr
|37
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD.pr
|4.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EquitiBrokerageSC-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Peace be upon you all,
We are pleased to announce that trade copying has officially started using our custom-built trading expert (EA)
Here’s the first of our four plans
Plan details:
Plan 1 – VIP (1)
Trading Pair: GBP/USD
Minimum Deposit: $100
Expected Weekly Profit: 20% – 30%
Risk Level: Low
Platform Used: MT4
We offer paid trade copying on MQL5,
but if you want to join and copy trades completely for free
just join our official Telegram group to learn more about the remaining plans and how to get started with us
Group Link:
With all our respect and appreciation to everyone
USD
USD
USD