İşlemler:
115
Kârla kapanan işlemler:
53 (46.08%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (53.91%)
En iyi işlem:
4.74 USD
En kötü işlem:
-3.70 USD
Brüt kâr:
83.76 USD (1 487 219 pips)
Brüt zarar:
-56.16 USD (1 014 117 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (9.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.44 USD (3)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
3.15
Alış işlemleri:
45 (39.13%)
Satış işlemleri:
70 (60.87%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
0.24 USD
Ortalama kâr:
1.58 USD
Ortalama zarar:
-0.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-3.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.40 USD (4)
Aylık büyüme:
201.17%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.02 USD
Maksimum:
8.77 USD (21.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|Boom 500 Index
|44
|Crash 500 Index
|44
|Crash 1000 Index
|27
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|Boom 500 Index
|12
|Crash 500 Index
|10
|Crash 1000 Index
|6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|Boom 500 Index
|32K
|Crash 500 Index
|56K
|Crash 1000 Index
|386K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.74 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +9.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DerivSVG-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
