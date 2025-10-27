SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trader Majalengka
Aldiyan Darmawan

Trader Majalengka

Aldiyan Darmawan
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
Vebson-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
65
Kârla kapanan işlemler:
32 (49.23%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (50.77%)
En iyi işlem:
126.50 USD
En kötü işlem:
-53.15 USD
Brüt kâr:
1 000.02 USD (26 739 pips)
Brüt zarar:
-552.17 USD (18 480 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (89.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
238.31 USD (2)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
3.59
Alış işlemleri:
52 (80.00%)
Satış işlemleri:
13 (20.00%)
Kâr faktörü:
1.81
Beklenen getiri:
6.89 USD
Ortalama kâr:
31.25 USD
Ortalama zarar:
-16.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-85.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-85.16 USD (6)
Aylık büyüme:
44.79%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.83 USD
Maksimum:
124.65 USD (10.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.w 64
XAGUSD.w 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.w 483
XAGUSD.w -35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.w 8.5K
XAGUSD.w -231
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +126.50 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +89.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -85.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Vebson-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.27 17:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
