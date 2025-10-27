- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
65
Kârla kapanan işlemler:
32 (49.23%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (50.77%)
En iyi işlem:
126.50 USD
En kötü işlem:
-53.15 USD
Brüt kâr:
1 000.02 USD (26 739 pips)
Brüt zarar:
-552.17 USD (18 480 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (89.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
238.31 USD (2)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
3.59
Alış işlemleri:
52 (80.00%)
Satış işlemleri:
13 (20.00%)
Kâr faktörü:
1.81
Beklenen getiri:
6.89 USD
Ortalama kâr:
31.25 USD
Ortalama zarar:
-16.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-85.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-85.16 USD (6)
Aylık büyüme:
44.79%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.83 USD
Maksimum:
124.65 USD (10.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.w
|64
|XAGUSD.w
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.w
|483
|XAGUSD.w
|-35
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.w
|8.5K
|XAGUSD.w
|-231
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +126.50 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +89.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -85.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Vebson-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
