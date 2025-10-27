SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Aurum Power King
Mr Khemmakorn Khamsom

Aurum Power King

Mr Khemmakorn Khamsom
0 inceleme
30 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 36%
SkyrissSecurities-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 152
Kârla kapanan işlemler:
1 357 (43.05%)
Zararla kapanan işlemler:
1 795 (56.95%)
En iyi işlem:
1 723.97 USD
En kötü işlem:
-1 802.25 USD
Brüt kâr:
118 557.77 USD (4 427 808 pips)
Brüt zarar:
-114 678.83 USD (1 075 789 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (3 020.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 317.00 USD (8)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
80
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.26
Alış işlemleri:
1 345 (42.67%)
Satış işlemleri:
1 807 (57.33%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
1.23 USD
Ortalama kâr:
87.37 USD
Ortalama zarar:
-63.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
89 (-224.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 615.80 USD (8)
Aylık büyüme:
-5.03%
Yıllık tahmin:
-60.98%
Algo alım-satım:
76%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 704.86 USD
Maksimum:
15 205.08 USD (98.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.27% (12 215.02 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1344
GC.Z25 847
GC.M25 489
GC.Q25 452
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 33K
GC.Z25 -21K
GC.M25 1.4K
GC.Q25 -9.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 327K
GC.Z25 -177K
GC.M25 17K
GC.Q25 -95K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 723.97 USD
En kötü işlem: -1 802 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +3 020.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -224.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SkyrissSecurities-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.10.27 17:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 17:02
A large drawdown may occur on the account again
