- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 152
Kârla kapanan işlemler:
1 357 (43.05%)
Zararla kapanan işlemler:
1 795 (56.95%)
En iyi işlem:
1 723.97 USD
En kötü işlem:
-1 802.25 USD
Brüt kâr:
118 557.77 USD (4 427 808 pips)
Brüt zarar:
-114 678.83 USD (1 075 789 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (3 020.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 317.00 USD (8)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
80
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.26
Alış işlemleri:
1 345 (42.67%)
Satış işlemleri:
1 807 (57.33%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
1.23 USD
Ortalama kâr:
87.37 USD
Ortalama zarar:
-63.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
89 (-224.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 615.80 USD (8)
Aylık büyüme:
-5.03%
Yıllık tahmin:
-60.98%
Algo alım-satım:
76%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 704.86 USD
Maksimum:
15 205.08 USD (98.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.27% (12 215.02 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1344
|GC.Z25
|847
|GC.M25
|489
|GC.Q25
|452
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|33K
|GC.Z25
|-21K
|GC.M25
|1.4K
|GC.Q25
|-9.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|327K
|GC.Z25
|-177K
|GC.M25
|17K
|GC.Q25
|-95K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 723.97 USD
En kötü işlem: -1 802 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +3 020.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -224.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SkyrissSecurities-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok