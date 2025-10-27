- Büyüme
İşlemler:
671
Kârla kapanan işlemler:
366 (54.54%)
Zararla kapanan işlemler:
305 (45.45%)
En iyi işlem:
159.03 USD
En kötü işlem:
-50.05 USD
Brüt kâr:
5 874.64 USD (630 763 pips)
Brüt zarar:
-5 183.72 USD (481 086 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (128.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
194.43 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
326
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
2.13
Alış işlemleri:
386 (57.53%)
Satış işlemleri:
285 (42.47%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
1.03 USD
Ortalama kâr:
16.05 USD
Ortalama zarar:
-17.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-121.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-133.97 USD (5)
Aylık büyüme:
48.31%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
99.13 USD
Maksimum:
324.51 USD (14.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.50% (323.41 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|671
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|691
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|150K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +159.03 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +128.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -121.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.09 × 4221
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
XAUUSD Signals
