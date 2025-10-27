SinyallerBölümler
Khagesh Purakayastha

Scalp Mass

0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 48%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
671
Kârla kapanan işlemler:
366 (54.54%)
Zararla kapanan işlemler:
305 (45.45%)
En iyi işlem:
159.03 USD
En kötü işlem:
-50.05 USD
Brüt kâr:
5 874.64 USD (630 763 pips)
Brüt zarar:
-5 183.72 USD (481 086 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (128.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
194.43 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
326
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
2.13
Alış işlemleri:
386 (57.53%)
Satış işlemleri:
285 (42.47%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
1.03 USD
Ortalama kâr:
16.05 USD
Ortalama zarar:
-17.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-121.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-133.97 USD (5)
Aylık büyüme:
48.31%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
99.13 USD
Maksimum:
324.51 USD (14.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.50% (323.41 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 671
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 691
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 150K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +159.03 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +128.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -121.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.09 × 4221
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
XAUUSD Signals
İnceleme yok
2025.10.27 15:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 15:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 15:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
