SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Kingsman88
Andhika Putra Arry Pratama

Kingsman88

Andhika Putra Arry Pratama
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real15
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
9 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (10.00%)
En iyi işlem:
126 506.28 IDR
En kötü işlem:
-16 151.64 IDR
Brüt kâr:
625 947.04 IDR (37 752 pips)
Brüt zarar:
-16 151.64 IDR (976 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (468 435.95 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
468 435.95 IDR (7)
Sharpe oranı:
1.71
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
37.75
Alış işlemleri:
8 (80.00%)
Satış işlemleri:
2 (20.00%)
Kâr faktörü:
38.75
Beklenen getiri:
60 979.54 IDR
Ortalama kâr:
69 549.67 IDR
Ortalama zarar:
-16 151.64 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-16 151.64 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-16 151.64 IDR (1)
Algo alım-satım:
40%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 IDR
Maksimum:
16 151.64 IDR (1.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 IDR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 37K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +126 506.28 IDR
En kötü işlem: -16 152 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +468 435.95 IDR
Maksimum ardışık zarar: -16 151.64 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Scalping Xau follow trend
İnceleme yok
2025.10.27 14:53
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.27 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol