İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
9 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (10.00%)
En iyi işlem:
126 506.28 IDR
En kötü işlem:
-16 151.64 IDR
Brüt kâr:
625 947.04 IDR (37 752 pips)
Brüt zarar:
-16 151.64 IDR (976 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (468 435.95 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
468 435.95 IDR (7)
Sharpe oranı:
1.71
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
37.75
Alış işlemleri:
8 (80.00%)
Satış işlemleri:
2 (20.00%)
Kâr faktörü:
38.75
Beklenen getiri:
60 979.54 IDR
Ortalama kâr:
69 549.67 IDR
Ortalama zarar:
-16 151.64 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-16 151.64 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-16 151.64 IDR (1)
Algo alım-satım:
40%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 IDR
Maksimum:
16 151.64 IDR (1.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 IDR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|37K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
En iyi işlem: +126 506.28 IDR
En kötü işlem: -16 152 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +468 435.95 IDR
Maksimum ardışık zarar: -16 151.64 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Scalping Xau follow trend
