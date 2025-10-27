- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-0.11 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-0.11 USD (5 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
86.56%
Maks. mevduat yükü:
39.37%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-0.11 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-0.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.11 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.11 USD
Maksimum:
0.11 USD (0.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.11% (-0.00 USD)
Varlığa göre:
0.49% (0.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|0
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.11 × 286
|
ICMarketsSC-Live06
|0.13 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 446
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 201
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
Tickmill-Live05
|0.64 × 166
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 28
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-0%
0
0
USD
USD
99
USD
USD
1
0%
1
0%
87%
0.00
-0.11
USD
USD
0%
1:30