Jerome Carrel

Longrunlife

Jerome Carrel
0 inceleme
Güvenilirlik
183 hafta
0 / 0 USD
0%
FBS-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
279
Kârla kapanan işlemler:
241 (86.37%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (13.62%)
En iyi işlem:
264.57 USD
En kötü işlem:
-44.46 USD
Brüt kâr:
2 662.00 USD (2 349 099 pips)
Brüt zarar:
-250.56 USD (146 811 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (211.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
484.98 USD (17)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.06%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
22 gün
Düzelme faktörü:
25.35
Alış işlemleri:
242 (86.74%)
Satış işlemleri:
37 (13.26%)
Kâr faktörü:
10.62
Beklenen getiri:
8.64 USD
Ortalama kâr:
11.05 USD
Ortalama zarar:
-6.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-95.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-95.13 USD (4)
Aylık büyüme:
9.13%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
95.13 USD (5.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.68% (116.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 157
US500 119
CHFJPY 2
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD 1.6K
US500 762
CHFJPY 5
EURUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD 1.8M
US500 403K
CHFJPY 723
EURUSD 48
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +264.57 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +211.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -95.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 10
CapitalXtend-MetaTrader5
0.00 × 10
Conotoxia-Server
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 5
HFMarketsEurope-Live2
0.00 × 16
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
FreshForex-MT5
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live
0.00 × 3
StriforSVG-Live
0.00 × 43
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
217 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.27 12:53
Trading operations on the account were performed for only 202 days. This comprises 15.79% of days out of the 1279 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Longrunlife
0%
0
0
USD
4.4K
USD
183
0%
279
86%
100%
10.62
8.64
USD
3%
1:500
