İşlemler:
279
Kârla kapanan işlemler:
241 (86.37%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (13.62%)
En iyi işlem:
264.57 USD
En kötü işlem:
-44.46 USD
Brüt kâr:
2 662.00 USD (2 349 099 pips)
Brüt zarar:
-250.56 USD (146 811 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (211.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
484.98 USD (17)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.06%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
22 gün
Düzelme faktörü:
25.35
Alış işlemleri:
242 (86.74%)
Satış işlemleri:
37 (13.26%)
Kâr faktörü:
10.62
Beklenen getiri:
8.64 USD
Ortalama kâr:
11.05 USD
Ortalama zarar:
-6.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-95.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-95.13 USD (4)
Aylık büyüme:
9.13%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
95.13 USD (5.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.68% (116.69 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|157
|US500
|119
|CHFJPY
|2
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|1.6K
|US500
|762
|CHFJPY
|5
|EURUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|1.8M
|US500
|403K
|CHFJPY
|723
|EURUSD
|48
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +264.57 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +211.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -95.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 10
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 10
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
İnceleme yok
