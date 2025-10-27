- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
104
Kârla kapanan işlemler:
13 (12.50%)
Zararla kapanan işlemler:
91 (87.50%)
En iyi işlem:
46.59 USD
En kötü işlem:
-28.90 USD
Brüt kâr:
223.07 USD (22 301 pips)
Brüt zarar:
-1 170.92 USD (117 050 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (48.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.01 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
31.79%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
137
Ort. tutma süresi:
43 dakika
Düzelme faktörü:
-0.95
Alış işlemleri:
90 (86.54%)
Satış işlemleri:
14 (13.46%)
Kâr faktörü:
0.19
Beklenen getiri:
-9.11 USD
Ortalama kâr:
17.16 USD
Ortalama zarar:
-12.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
51 (-761.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-761.82 USD (51)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 001.85 USD
Maksimum:
1 001.85 USD (100.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
89.43% (894.25 USD)
Varlığa göre:
21.22% (184.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-948
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-95K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +46.59 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 51
Maksimum ardışık kâr: +48.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -761.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
EightcapLtd-Real-4
|7.29 × 86
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|19.20 × 15
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-88%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
1
100%
104
12%
100%
0.19
-9.11
USD
USD
89%
1:500