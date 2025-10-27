SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CalibreFX Agressive Breakout
Satria Adji Prakoso

CalibreFX Agressive Breakout

Satria Adji Prakoso
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -88%
Headway-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
104
Kârla kapanan işlemler:
13 (12.50%)
Zararla kapanan işlemler:
91 (87.50%)
En iyi işlem:
46.59 USD
En kötü işlem:
-28.90 USD
Brüt kâr:
223.07 USD (22 301 pips)
Brüt zarar:
-1 170.92 USD (117 050 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (48.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.01 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
31.79%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
137
Ort. tutma süresi:
43 dakika
Düzelme faktörü:
-0.95
Alış işlemleri:
90 (86.54%)
Satış işlemleri:
14 (13.46%)
Kâr faktörü:
0.19
Beklenen getiri:
-9.11 USD
Ortalama kâr:
17.16 USD
Ortalama zarar:
-12.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
51 (-761.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-761.82 USD (51)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 001.85 USD
Maksimum:
1 001.85 USD (100.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
89.43% (894.25 USD)
Varlığa göre:
21.22% (184.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 104
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -948
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -95K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +46.59 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 51
Maksimum ardışık kâr: +48.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -761.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
EightcapLtd-Real-4
7.29 × 86
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
19.20 × 15
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.27 15:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 14:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.27 13:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 12:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 12:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CalibreFX Agressive Breakout
Ayda 30 USD
-88%
0
0
USD
1.3K
USD
1
100%
104
12%
100%
0.19
-9.11
USD
89%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.