İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
7 (53.84%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (46.15%)
En iyi işlem:
853 440.00 USD
En kötü işlem:
-730 680.00 USD
Brüt kâr:
2 776 403.40 USD (41 088 pips)
Brüt zarar:
-2 048 015.00 USD (90 282 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (853 440.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
853 440.00 USD (1)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.59%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
113 gün
Düzelme faktörü:
1.00
Alış işlemleri:
6 (46.15%)
Satış işlemleri:
7 (53.85%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
56 029.88 USD
Ortalama kâr:
396 629.06 USD
Ortalama zarar:
-341 335.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-730 680.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-730 680.00 USD (1)
Aylık büyüme:
-61.97%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
730 680.00 USD (48.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.30% (701 680.00 USD)
Varlığa göre:
21.78% (130 357.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|7
|XAGUSD.
|6
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.
|-2M
|XAGUSD.
|2.8M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.
|-90K
|XAGUSD.
|41K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
En iyi işlem: +853 440.00 USD
En kötü işlem: -730 680 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +853 440.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -730 680.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GoldElephant-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
由黄金和白银的绝对值和相对值偏差为进场依据，做偏差回归
Ayda 100 USD
268%
0
0
USD
USD
598K
USD
USD
293
0%
13
53%
100%
1.35
56 029.88
USD
USD
68%
1:1