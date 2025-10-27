SinyallerBölümler
Shuai Zou

Spread Trading

Shuai Zou
0 inceleme
Güvenilirlik
293 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2020 268%
GoldElephant-Live01
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
7 (53.84%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (46.15%)
En iyi işlem:
853 440.00 USD
En kötü işlem:
-730 680.00 USD
Brüt kâr:
2 776 403.40 USD (41 088 pips)
Brüt zarar:
-2 048 015.00 USD (90 282 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (853 440.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
853 440.00 USD (1)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.59%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
113 gün
Düzelme faktörü:
1.00
Alış işlemleri:
6 (46.15%)
Satış işlemleri:
7 (53.85%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
56 029.88 USD
Ortalama kâr:
396 629.06 USD
Ortalama zarar:
-341 335.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-730 680.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-730 680.00 USD (1)
Aylık büyüme:
-61.97%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
730 680.00 USD (48.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.30% (701 680.00 USD)
Varlığa göre:
21.78% (130 357.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD. 7
XAGUSD. 6
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD. -2M
XAGUSD. 2.8M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD. -90K
XAGUSD. 41K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +853 440.00 USD
En kötü işlem: -730 680 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +853 440.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -730 680.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GoldElephant-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

由黄金和白银的绝对值和相对值偏差为进场依据，做偏差回归
İnceleme yok
2025.10.27 12:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.27 12:22
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 0.34% of days out of the 2063 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 12:22
80% of trades performed within 5 days. This comprises 0.24% of days out of the 2063 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 12:22
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.27 12:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
