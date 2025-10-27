- Büyüme
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
34 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
41.38 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
162.55 USD (20 875 pips)
Brüt zarar:
-7.13 USD
Maksimum ardışık kazanç:
34 (162.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
162.55 USD (34)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
182.85
Alış işlemleri:
21 (61.76%)
Satış işlemleri:
13 (38.24%)
Kâr faktörü:
22.80
Beklenen getiri:
4.78 USD
Ortalama kâr:
4.78 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
102.19%
Algo alım-satım:
17%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.16 USD
Maksimum:
0.85 USD (0.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|21K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +41.38 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +162.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
