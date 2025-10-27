SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Skysoo99 DARWIN SAFT
Soo Ye Kai

Skysoo99 DARWIN SAFT

Soo Ye Kai
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 88 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -0%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
31 (42.46%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (57.53%)
En iyi işlem:
316.98 USD
En kötü işlem:
-317.75 USD
Brüt kâr:
2 580.24 USD (13 830 pips)
Brüt zarar:
-3 050.86 USD (31 439 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (152.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
477.17 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.86%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
72
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.31
Alış işlemleri:
40 (54.79%)
Satış işlemleri:
33 (45.21%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-6.45 USD
Ortalama kâr:
83.23 USD
Ortalama zarar:
-72.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-991.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-991.01 USD (9)
Aylık büyüme:
-0.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 276.63 USD
Maksimum:
1 502.18 USD (1.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.50% (1 502.18 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDUSD 14
NI225 10
AUDUSD 6
EURUSD 4
USDCAD 4
USDCHF 4
USDSGD 4
WS30 4
SP500 3
AUS200 3
UK100 3
NDX 3
XTIUSD 2
XAUUSD 2
STOXX50E 2
GBPUSD 1
XAGUSD 1
GDAXI 1
USDJPY 1
FCHI40 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDUSD -504
NI225 216
AUDUSD -88
EURUSD 147
USDCAD 332
USDCHF 423
USDSGD -136
WS30 -364
SP500 23
AUS200 -147
UK100 332
NDX -223
XTIUSD -117
XAUUSD -536
STOXX50E -109
GBPUSD 59
XAGUSD -171
GDAXI 79
USDJPY 317
FCHI40 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDUSD -1.5K
NI225 953
AUDUSD -51
EURUSD 793
USDCAD 1.3K
USDCHF 1.1K
USDSGD -555
WS30 -1.2K
SP500 457
AUS200 -1.1K
UK100 2.7K
NDX -4.5K
XTIUSD -95
XAUUSD -18K
STOXX50E -848
GBPUSD 404
XAGUSD -1.1K
GDAXI 1.1K
USDJPY 2.1K
FCHI40 26
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +316.98 USD
En kötü işlem: -318 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +152.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -991.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
İnceleme yok
2025.10.27 10:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
