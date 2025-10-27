- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUAUD
|77
|XAUUSD
|49
|XAUEUR
|30
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUAUD
|173
|XAUUSD
|145
|XAUEUR
|91
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUAUD
|8.5K
|XAUUSD
|8.5K
|XAUEUR
|5.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Signal Name: AFSID Trading Central Pro-X Fusion Markets
Description:
This signal is fully automated using the AFSID Trading Central Pro-X system, engineered for precision execution and integrated risk management. With an initial deposit of $240,000 through Fusion Markets, the strategy begins with a conservative lot size of 0.01 to ensure stability and accuracy during the initial phase.
It trades XAUUSD, XAUEUR, and XAUAUD — strategically selected to capitalize on volatility and cross-currency correlations involving gold. The system prioritizes consistency, execution efficiency, and adaptability to global market conditions.
This signal is ideal for investors seeking a medium- to long-term approach with disciplined risk control and transparent performance metrics.
AFSID Group International.
