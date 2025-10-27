SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AFSID Trading Central Pro X 240K
Revano Azka Akhmad

AFSID Trading Central Pro X 240K

Revano Azka Akhmad
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 499 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 0%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
156
Kârla kapanan işlemler:
110 (70.51%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (29.49%)
En iyi işlem:
64.72 USD
En kötü işlem:
-13.80 USD
Brüt kâr:
580.89 USD (41 161 pips)
Brüt zarar:
-171.44 USD (18 963 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (52.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
127.99 USD (4)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.14%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
161
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
5.84
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
156 (100.00%)
Kâr faktörü:
3.39
Beklenen getiri:
2.62 USD
Ortalama kâr:
5.28 USD
Ortalama zarar:
-3.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-70.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-70.14 USD (8)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
70.14 USD (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.14% (336.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUAUD 77
XAUUSD 49
XAUEUR 30
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUAUD 173
XAUUSD 145
XAUEUR 91
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUAUD 8.5K
XAUUSD 8.5K
XAUEUR 5.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +64.72 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +52.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -70.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.09 × 45
ICMarketsSC-Live24
2.25 × 67
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Signal Name: AFSID Trading Central Pro-X  Fusion Markets
Description:
This signal is fully automated using the AFSID Trading Central Pro-X system, engineered for precision execution and integrated risk management. With an initial deposit of $240,000 through Fusion Markets, the strategy begins with a conservative lot size of 0.01 to ensure stability and accuracy during the initial phase.
It trades XAUUSD, XAUEUR, and XAUAUD — strategically selected to capitalize on volatility and cross-currency correlations involving gold. The system prioritizes consistency, execution efficiency, and adaptability to global market conditions.
This signal is ideal for investors seeking a medium- to long-term approach with disciplined risk control and transparent performance metrics.

AFSID Group International.

İnceleme yok
2025.10.27 10:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 09:13
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 09:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
