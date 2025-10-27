SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TFB8515
Wong Sze Wai

TFB8515

Wong Sze Wai
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
235
Kârla kapanan işlemler:
126 (53.61%)
Zararla kapanan işlemler:
109 (46.38%)
En iyi işlem:
41.31 USD
En kötü işlem:
-650.37 USD
Brüt kâr:
731.47 USD (26 336 pips)
Brüt zarar:
-2 649.96 USD (52 456 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (45.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
77.38 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.86
Alış işlemleri:
125 (53.19%)
Satış işlemleri:
110 (46.81%)
Kâr faktörü:
0.28
Beklenen getiri:
-8.16 USD
Ortalama kâr:
5.81 USD
Ortalama zarar:
-24.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-77.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 124.77 USD (9)
Aylık büyüme:
-55.55%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 931.72 USD
Maksimum:
2 238.61 USD (57.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 51
GBPUSD 42
GBPNZD 36
EURUSD 33
GBPJPY 25
USDCAD 22
XAUUSD. 10
CHINA50.r 3
USDCHF 2
EURCHF 2
EURGBP 1
AUDJPY 1
AUDCHF 1
EURAUD 1
HK50.r 1
GBPCHF 1
NZDJPY 1
NZDCAD 1
CADJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -2K
GBPUSD 58
GBPNZD -53
EURUSD 72
GBPJPY -47
USDCAD 57
XAUUSD. 28
CHINA50.r 38
USDCHF -5
EURCHF -3
EURGBP -3
AUDJPY -14
AUDCHF 8
EURAUD -4
HK50.r 0
GBPCHF -5
NZDJPY -6
NZDCAD 1
CADJPY -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -22K
GBPUSD 1.4K
GBPNZD -5.1K
EURUSD 1.6K
GBPJPY -2K
USDCAD 542
XAUUSD. 845
CHINA50.r 398
USDCHF -127
EURCHF -69
EURGBP -63
AUDJPY -638
AUDCHF 209
EURAUD -209
HK50.r 15
GBPCHF -185
NZDJPY -420
NZDCAD 90
CADJPY -381
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.31 USD
En kötü işlem: -650 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +45.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -77.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.36 × 11
VantageInternational-Live 5
0.67 × 124
GoMarkets-Real 10
0.85 × 68
VantageInternational-Live 18
0.93 × 175
VantageInternational-Live 8
1.09 × 396
VantageInternational-Live 2
1.15 × 170
FusionMarkets-Live
1.79 × 95
VantageInternational-Live 11
1.82 × 163
TMGM.TradeMax-Live8
2.15 × 59
VantageInternational-Live 9
2.80 × 10
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
2025.10.27 09:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
