İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
En iyi işlem:
15.96 USD
En kötü işlem:
-2.16 USD
Brüt kâr:
22.07 USD (1 854 pips)
Brüt zarar:
-6.26 USD (259 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (17.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.35 USD (2)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.71%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
4.85
Alış işlemleri:
4 (50.00%)
Satış işlemleri:
4 (50.00%)
Kâr faktörü:
3.53
Beklenen getiri:
1.98 USD
Ortalama kâr:
5.52 USD
Ortalama zarar:
-1.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.26 USD (2)
Aylık büyüme:
4.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.26 USD
Maksimum:
3.26 USD (0.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.98% (3.26 USD)
Varlığa göre:
0.28% (0.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-2
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-138
|XAUUSD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
En iyi işlem: +15.96 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +17.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.26 USD
