- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
7 (58.33%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (41.67%)
En iyi işlem:
29.13 USD
En kötü işlem:
-7.83 USD
Brüt kâr:
123.05 USD (6 461 pips)
Brüt zarar:
-36.30 USD (909 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (51.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.11 USD (2)
Sharpe oranı:
0.51
Alım-satım etkinliği:
92.59%
Maks. mevduat yükü:
2.58%
En son işlem:
41 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
11.08
Alış işlemleri:
6 (50.00%)
Satış işlemleri:
6 (50.00%)
Kâr faktörü:
3.39
Beklenen getiri:
7.23 USD
Ortalama kâr:
17.58 USD
Ortalama zarar:
-7.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-7.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.83 USD (1)
Aylık büyüme:
2.17%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7.83 USD (0.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.17% (7.03 USD)
Varlığa göre:
2.05% (82.75 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|5
|XAUUSD
|2
|GBPUSD
|2
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPNZD
|-3
|XAUUSD
|52
|GBPUSD
|42
|GBPJPY
|-16
|USDJPY
|10
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPNZD
|-36
|XAUUSD
|5.2K
|GBPUSD
|424
|GBPJPY
|-235
|USDJPY
|156
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +29.13 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +51.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.83 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 11
|1.90 × 79
|
GMI-Live08
|5.00 × 1
|
RadexMarkets-Real 6
|7.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|7.50 × 2
|
FBS-Real-9
|12.67 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
1
0%
12
58%
93%
3.38
7.23
USD
USD
2%
1:500