404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

Deux ex machina
Büyüme
5 102%
Aboneler
4
Haftalar
233
İşlemler
1418
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.85
Maks. düşüş
26%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 398%
Aboneler
96
Haftalar
46
İşlemler
1494
Kazanç
79%
Kâr faktörü
6.31
Maks. düşüş
28%
BreakThrustPro V2
Büyüme
156%
Aboneler
8
Haftalar
54
İşlemler
494
Kazanç
56%
Kâr faktörü
1.45
Maks. düşüş
14%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 742%
Aboneler
12
Haftalar
152
İşlemler
563
Kazanç
80%
Kâr faktörü
4.61
Maks. düşüş
10%
NoPain MT5
Büyüme
1 578%
Aboneler
67
Haftalar
208
İşlemler
5486
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
21%
USDJPY Stability Pro Growth
Büyüme
142%
Aboneler
15
Haftalar
53
İşlemler
181
Kazanç
84%
Kâr faktörü
1.43
Maks. düşüş
22%
TTM Stable Run 655
Büyüme
5 920%
Aboneler
16
Haftalar
228
İşlemler
14461
Kazanç
71%
Kâr faktörü
1.59
Maks. düşüş
54%
Reo
Büyüme
340%
Aboneler
38
Haftalar
60
İşlemler
471
Kazanç
86%
Kâr faktörü
1.79
Maks. düşüş
39%
OnlyUJ
Büyüme
218%
Aboneler
11
Haftalar
67
İşlemler
411
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.33
Maks. düşüş
17%
Daily Gold Sniper
Büyüme
488%
Aboneler
11
Haftalar
40
İşlemler
129
Kazanç
95%
Kâr faktörü
1.96
Maks. düşüş
34%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2175 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.