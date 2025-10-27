- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
485
Kârla kapanan işlemler:
328 (67.62%)
Zararla kapanan işlemler:
157 (32.37%)
En iyi işlem:
1 135.59 USD
En kötü işlem:
-1 208.57 USD
Brüt kâr:
3 395.80 USD (93 988 pips)
Brüt zarar:
-10 554.38 USD (294 783 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (33.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 556.18 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
448 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
-0.77
Alış işlemleri:
242 (49.90%)
Satış işlemleri:
243 (50.10%)
Kâr faktörü:
0.32
Beklenen getiri:
-14.76 USD
Ortalama kâr:
10.35 USD
Ortalama zarar:
-67.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-7 593.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 593.78 USD (32)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 158.58 USD
Maksimum:
9 265.63 USD (76.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|97
|AUDCAD
|86
|NZDUSD
|65
|GBPNZD
|63
|AUDJPY
|38
|AUDUSD
|36
|AUDNZD
|29
|AUDCHF
|28
|USDSGD
|23
|USDCAD
|20
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|106
|AUDCAD
|-95
|NZDUSD
|72
|GBPNZD
|317
|AUDJPY
|-6.7K
|AUDUSD
|-58
|AUDNZD
|141
|AUDCHF
|-685
|USDSGD
|-234
|USDCAD
|3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|-20K
|AUDCAD
|-6.3K
|NZDUSD
|2.1K
|GBPNZD
|-40K
|AUDJPY
|-90K
|AUDUSD
|-3.1K
|AUDNZD
|-5.5K
|AUDCHF
|-28K
|USDSGD
|-9.9K
|USDCAD
|252
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 135.59 USD
En kötü işlem: -1 209 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 32
Maksimum ardışık kâr: +33.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 593.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok