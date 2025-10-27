SinyallerBölümler
Yui Ming Wan

HONG3

Yui Ming Wan
9 hafta
0 / 0 USD
0%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
485
Kârla kapanan işlemler:
328 (67.62%)
Zararla kapanan işlemler:
157 (32.37%)
En iyi işlem:
1 135.59 USD
En kötü işlem:
-1 208.57 USD
Brüt kâr:
3 395.80 USD (93 988 pips)
Brüt zarar:
-10 554.38 USD (294 783 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (33.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 556.18 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
448 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
-0.77
Alış işlemleri:
242 (49.90%)
Satış işlemleri:
243 (50.10%)
Kâr faktörü:
0.32
Beklenen getiri:
-14.76 USD
Ortalama kâr:
10.35 USD
Ortalama zarar:
-67.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-7 593.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 593.78 USD (32)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 158.58 USD
Maksimum:
9 265.63 USD (76.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 97
AUDCAD 86
NZDUSD 65
GBPNZD 63
AUDJPY 38
AUDUSD 36
AUDNZD 29
AUDCHF 28
USDSGD 23
USDCAD 20
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 106
AUDCAD -95
NZDUSD 72
GBPNZD 317
AUDJPY -6.7K
AUDUSD -58
AUDNZD 141
AUDCHF -685
USDSGD -234
USDCAD 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD -20K
AUDCAD -6.3K
NZDUSD 2.1K
GBPNZD -40K
AUDJPY -90K
AUDUSD -3.1K
AUDNZD -5.5K
AUDCHF -28K
USDSGD -9.9K
USDCAD 252
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 135.59 USD
En kötü işlem: -1 209 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 32
Maksimum ardışık kâr: +33.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 593.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live11
0.06 × 121
Exness-Real18
0.67 × 3
2025.10.27 09:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 448 days
