I Komang Bayu Antara

GOLD 4SOUL

I Komang Bayu Antara
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
118
Kârla kapanan işlemler:
47 (39.83%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (60.17%)
En iyi işlem:
39.00 USD
En kötü işlem:
-18.60 USD
Brüt kâr:
281.30 USD (8 979 pips)
Brüt zarar:
-290.54 USD (10 460 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (7.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.00 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
16.51%
Maks. mevduat yükü:
5.54%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
118
Ort. tutma süresi:
32 saniye
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
105 (88.98%)
Satış işlemleri:
13 (11.02%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.08 USD
Ortalama kâr:
5.99 USD
Ortalama zarar:
-4.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-26.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.40 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.40 USD
Maksimum:
75.88 USD (20.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.91% (75.88 USD)
Varlığa göre:
0.11% (0.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 118
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -9
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +39.00 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +7.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
Scalp Gold
İnceleme yok
2025.10.27 11:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 09:13
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 09:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.