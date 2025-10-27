- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
118
Kârla kapanan işlemler:
47 (39.83%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (60.17%)
En iyi işlem:
39.00 USD
En kötü işlem:
-18.60 USD
Brüt kâr:
281.30 USD (8 979 pips)
Brüt zarar:
-290.54 USD (10 460 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (7.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.00 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
16.51%
Maks. mevduat yükü:
5.54%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
118
Ort. tutma süresi:
32 saniye
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
105 (88.98%)
Satış işlemleri:
13 (11.02%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.08 USD
Ortalama kâr:
5.99 USD
Ortalama zarar:
-4.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-26.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.40 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.40 USD
Maksimum:
75.88 USD (20.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.91% (75.88 USD)
Varlığa göre:
0.11% (0.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-9
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +39.00 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +7.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
Scalp Gold
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1000 USD
-3%
0
0
USD
USD
294
USD
USD
1
100%
118
39%
17%
0.96
-0.08
USD
USD
21%
1:500