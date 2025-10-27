SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Test 3
Daniel Chng Chin Huang

Test 3

Daniel Chng Chin Huang
0 inceleme
Güvenilirlik
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 0%
AMarkets-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.33 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.33 USD (32 pips)
Brüt zarar:
-0.05 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.33 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
4.72%
Maks. mevduat yükü:
8.11%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
5.60
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
6.60
Beklenen getiri:
0.33 USD
Ortalama kâr:
0.33 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.05 USD
Maksimum:
0.05 USD (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.16% (0.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDb 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDb 0
1
1
1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDb 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.33 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok


🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)



İnceleme yok
2025.10.27 08:13
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 08:13
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.27 08:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 08:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol