İşlemler:
2 528
Kârla kapanan işlemler:
1 949 (77.09%)
Zararla kapanan işlemler:
579 (22.90%)
En iyi işlem:
1 171.12 USD
En kötü işlem:
-1 241.50 USD
Brüt kâr:
10 737.99 USD (490 309 pips)
Brüt zarar:
-14 139.83 USD (594 210 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (71.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 173.21 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
448 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
-0.38
Alış işlemleri:
1 286 (50.87%)
Satış işlemleri:
1 242 (49.13%)
Kâr faktörü:
0.76
Beklenen getiri:
-1.35 USD
Ortalama kâr:
5.51 USD
Ortalama zarar:
-24.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-7 789.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 789.77 USD (32)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 401.84 USD
Maksimum:
9 054.56 USD (57.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.63% (9 054.56 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|503
|GBPAUD
|454
|EURUSD
|390
|NZDUSD
|337
|GBPNZD
|247
|AUDUSD
|152
|AUDNZD
|128
|AUDJPY
|114
|AUDCHF
|103
|USDCAD
|86
|CADCHF
|14
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|317
|GBPAUD
|296
|EURUSD
|437
|NZDUSD
|403
|GBPNZD
|793
|AUDUSD
|617
|AUDNZD
|594
|AUDJPY
|-6.7K
|AUDCHF
|-434
|USDCAD
|255
|CADCHF
|32
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|6.2K
|GBPAUD
|-35K
|EURUSD
|20K
|NZDUSD
|13K
|GBPNZD
|-26K
|AUDUSD
|9.9K
|AUDNZD
|6.2K
|AUDJPY
|-99K
|AUDCHF
|-16K
|USDCAD
|17K
|CADCHF
|2.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 171.12 USD
En kötü işlem: -1 242 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 32
Maksimum ardışık kâr: +71.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 789.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
