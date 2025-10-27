SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HONG1
Yui Ming Wan

HONG1

Yui Ming Wan
0 inceleme
39 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 -61%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 528
Kârla kapanan işlemler:
1 949 (77.09%)
Zararla kapanan işlemler:
579 (22.90%)
En iyi işlem:
1 171.12 USD
En kötü işlem:
-1 241.50 USD
Brüt kâr:
10 737.99 USD (490 309 pips)
Brüt zarar:
-14 139.83 USD (594 210 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (71.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 173.21 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
448 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
-0.38
Alış işlemleri:
1 286 (50.87%)
Satış işlemleri:
1 242 (49.13%)
Kâr faktörü:
0.76
Beklenen getiri:
-1.35 USD
Ortalama kâr:
5.51 USD
Ortalama zarar:
-24.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-7 789.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 789.77 USD (32)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 401.84 USD
Maksimum:
9 054.56 USD (57.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.63% (9 054.56 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 503
GBPAUD 454
EURUSD 390
NZDUSD 337
GBPNZD 247
AUDUSD 152
AUDNZD 128
AUDJPY 114
AUDCHF 103
USDCAD 86
CADCHF 14
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 317
GBPAUD 296
EURUSD 437
NZDUSD 403
GBPNZD 793
AUDUSD 617
AUDNZD 594
AUDJPY -6.7K
AUDCHF -434
USDCAD 255
CADCHF 32
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 6.2K
GBPAUD -35K
EURUSD 20K
NZDUSD 13K
GBPNZD -26K
AUDUSD 9.9K
AUDNZD 6.2K
AUDJPY -99K
AUDCHF -16K
USDCAD 17K
CADCHF 2.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 171.12 USD
En kötü işlem: -1 242 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 32
Maksimum ardışık kâr: +71.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 789.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 6
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.06 × 109
Exness-Real18
1.25 × 4
İnceleme yok
2025.10.27 06:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 448 days
2025.10.27 06:29
A large drawdown may occur on the account again
