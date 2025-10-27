SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MC CHUA
Chua Mean Chiow

MC CHUA

Chua Mean Chiow
0 inceleme
223 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2021 -79%
TradehallLimited-Main
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
18 (52.94%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (47.06%)
En iyi işlem:
61.80 USD
En kötü işlem:
-299.73 USD
Brüt kâr:
172.52 USD (14 753 pips)
Brüt zarar:
-493.40 USD (7 595 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (15.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
91.58 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.17
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
-0.75
Alış işlemleri:
24 (70.59%)
Satış işlemleri:
10 (29.41%)
Kâr faktörü:
0.35
Beklenen getiri:
-9.44 USD
Ortalama kâr:
9.58 USD
Ortalama zarar:
-30.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-34.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-357.03 USD (2)
Aylık büyüme:
-28.75%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
412.46 USD
Maksimum:
427.57 USD (371.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.62% (427.41 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD. 14
EURCHF. 4
AUDCHF. 3
EURUSD. 2
AUDNZD. 2
XAUUSD. 2
NZDUSD. 1
GBPAUD. 1
GBPUSD. 1
EURAUD. 1
EURGBP. 1
USDCHF. 1
NZDCAD. 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD. -427
EURCHF. -1
AUDCHF. -7
EURUSD. 0
AUDNZD. -2
XAUUSD. 91
NZDUSD. 1
GBPAUD. -3
GBPUSD. 9
EURAUD. 5
EURGBP. 1
USDCHF. 2
NZDCAD. 10
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD. -4.6K
EURCHF. 23
AUDCHF. -405
EURUSD. 4
AUDNZD. 3
XAUUSD. 9.2K
NZDUSD. 110
GBPAUD. -339
GBPUSD. 894
EURAUD. 723
EURGBP. 87
USDCHF. 204
NZDCAD. 1.3K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +61.80 USD
En kötü işlem: -300 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +15.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -34.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradehallLimited-Main" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.10.27 07:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.27 06:29
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 1.72% of days out of the 1570 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 06:29
80% of trades performed within 19 days. This comprises 1.21% of days out of the 1570 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 06:29
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
