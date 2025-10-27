- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
18 (52.94%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (47.06%)
En iyi işlem:
61.80 USD
En kötü işlem:
-299.73 USD
Brüt kâr:
172.52 USD (14 753 pips)
Brüt zarar:
-493.40 USD (7 595 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (15.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
91.58 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.17
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
-0.75
Alış işlemleri:
24 (70.59%)
Satış işlemleri:
10 (29.41%)
Kâr faktörü:
0.35
Beklenen getiri:
-9.44 USD
Ortalama kâr:
9.58 USD
Ortalama zarar:
-30.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-34.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-357.03 USD (2)
Aylık büyüme:
-28.75%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
412.46 USD
Maksimum:
427.57 USD (371.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.62% (427.41 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCAD.
|14
|EURCHF.
|4
|AUDCHF.
|3
|EURUSD.
|2
|AUDNZD.
|2
|XAUUSD.
|2
|NZDUSD.
|1
|GBPAUD.
|1
|GBPUSD.
|1
|EURAUD.
|1
|EURGBP.
|1
|USDCHF.
|1
|NZDCAD.
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCAD.
|-427
|EURCHF.
|-1
|AUDCHF.
|-7
|EURUSD.
|0
|AUDNZD.
|-2
|XAUUSD.
|91
|NZDUSD.
|1
|GBPAUD.
|-3
|GBPUSD.
|9
|EURAUD.
|5
|EURGBP.
|1
|USDCHF.
|2
|NZDCAD.
|10
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCAD.
|-4.6K
|EURCHF.
|23
|AUDCHF.
|-405
|EURUSD.
|4
|AUDNZD.
|3
|XAUUSD.
|9.2K
|NZDUSD.
|110
|GBPAUD.
|-339
|GBPUSD.
|894
|EURAUD.
|723
|EURGBP.
|87
|USDCHF.
|204
|NZDCAD.
|1.3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +61.80 USD
En kötü işlem: -300 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +15.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -34.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradehallLimited-Main" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok