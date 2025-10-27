- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
En iyi işlem:
129.77 USD
En kötü işlem:
-25.65 USD
Brüt kâr:
129.77 USD (1 300 pips)
Brüt zarar:
-25.90 USD (2 563 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (129.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
129.77 USD (1)
Sharpe oranı:
0.76
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
30.43%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.05
Alış işlemleri:
1 (50.00%)
Satış işlemleri:
1 (50.00%)
Kâr faktörü:
5.01
Beklenen getiri:
51.94 USD
Ortalama kâr:
129.77 USD
Ortalama zarar:
-25.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-25.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.65 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.23 USD
Maksimum:
25.67 USD (5.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.98% (25.67 USD)
Varlığa göre:
10.54% (31.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +129.77 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +129.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.67 × 4736
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.31 × 1390
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.32 × 628
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
ECMarkets-MT5-Live01
|10.09 × 34
|
JunoMarkets-Server
|10.18 × 22
|
Exness-MT5Real7
|10.31 × 48
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
35%
0
0
USD
USD
404
USD
USD
1
0%
2
50%
100%
5.01
51.94
USD
USD
11%
1:500