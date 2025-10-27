- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
20 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (16.67%)
En iyi işlem:
11 673 887.83 IDR
En kötü işlem:
-3 559 415.69 IDR
Brüt kâr:
107 650 451.76 IDR (12 962 pips)
Brüt zarar:
-10 328 061.09 IDR (1 007 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (82 391 874.16 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
82 391 874.16 IDR (11)
Sharpe oranı:
1.02
Alım-satım etkinliği:
93.58%
Maks. mevduat yükü:
21.37%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
25.99
Alış işlemleri:
9 (37.50%)
Satış işlemleri:
15 (62.50%)
Kâr faktörü:
10.42
Beklenen getiri:
4 055 099.61 IDR
Ortalama kâr:
5 382 522.59 IDR
Ortalama zarar:
-2 582 015.27 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3 559 415.69 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-3 559 415.69 IDR (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
489 000.00 IDR
Maksimum:
3 744 366.59 IDR (3.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.80% (1 293 194.68 IDR)
Varlığa göre:
7.91% (7 815 779.90 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDb
|9.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDb
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11 673 887.83 IDR
En kötü işlem: -3 559 416 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +82 391 874.16 IDR
Maksimum ardışık zarar: -3 559 415.69 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
695%
0
0
USD
USD
111M
IDR
IDR
1
0%
24
83%
94%
10.42
4 055 099.61
IDR
IDR
8%
1:500