SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / KRIS FIRMIN M MELLEBEECKX
Ishak Loutfi

KRIS FIRMIN M MELLEBEECKX

Ishak Loutfi
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
VantageInternational-Live 10
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
51 (76.11%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (23.88%)
En iyi işlem:
410.73 EUR
En kötü işlem:
-1 354.65 EUR
Brüt kâr:
4 931.29 EUR (16 869 pips)
Brüt zarar:
-4 299.96 EUR (9 794 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (516.89 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
993.82 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
1.72%
Maks. mevduat yükü:
0.17%
En son işlem:
36 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
46 dakika
Düzelme faktörü:
0.26
Alış işlemleri:
48 (71.64%)
Satış işlemleri:
19 (28.36%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
9.42 EUR
Ortalama kâr:
96.69 EUR
Ortalama zarar:
-268.75 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1 557.84 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 557.84 EUR (2)
Aylık büyüme:
0.50%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 719.74 EUR
Maksimum:
2 445.71 EUR (2.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.43% (2 445.71 EUR)
Varlığa göre:
0.09% (93.27 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 59
BTCETH 8
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -84
BTCETH 804
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.7K
BTCETH 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +410.73 EUR
En kötü işlem: -1 355 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +516.89 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 557.84 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.27 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 01:09
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.27 01:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
KRIS FIRMIN M MELLEBEECKX
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
101K
EUR
11
1%
67
76%
2%
1.14
9.42
EUR
2%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.