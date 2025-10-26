SinyallerBölümler
Ye Shi Cheng

Golden Ratio Engine

Ye Shi Cheng
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 21%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
220
Kârla kapanan işlemler:
131 (59.54%)
Zararla kapanan işlemler:
89 (40.45%)
En iyi işlem:
132.44 USD
En kötü işlem:
-72.07 USD
Brüt kâr:
1 109.65 USD (877 951 pips)
Brüt zarar:
-807.94 USD (684 722 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (204.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
204.89 USD (14)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
72.44%
Maks. mevduat yükü:
4.89%
En son işlem:
35 dakika önce
Hafta başına işlemler:
220
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
1.24
Alış işlemleri:
122 (55.45%)
Satış işlemleri:
98 (44.55%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
1.37 USD
Ortalama kâr:
8.47 USD
Ortalama zarar:
-9.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-92.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-210.40 USD (5)
Aylık büyüme:
20.92%
Algo alım-satım:
13%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
147.90 USD
Maksimum:
243.68 USD (7.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.87% (243.68 USD)
Varlığa göre:
2.28% (29.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 220
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 302
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 193K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +132.44 USD
En kötü işlem: -72 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +204.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -92.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
Golden Ratio Engine is a precision gold trading system that blends momentum and balance to capture consistent, high-probability profits.
İnceleme yok
2025.10.27 00:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 00:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Golden Ratio Engine
Ayda 30 USD
21%
0
0
USD
1.3K
USD
1
13%
220
59%
72%
1.37
1.37
USD
8%
1:200
Kopyala

