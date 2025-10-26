- Büyüme
İşlemler:
220
Kârla kapanan işlemler:
131 (59.54%)
Zararla kapanan işlemler:
89 (40.45%)
En iyi işlem:
132.44 USD
En kötü işlem:
-72.07 USD
Brüt kâr:
1 109.65 USD (877 951 pips)
Brüt zarar:
-807.94 USD (684 722 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (204.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
204.89 USD (14)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
72.44%
Maks. mevduat yükü:
4.89%
En son işlem:
35 dakika önce
Hafta başına işlemler:
220
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
1.24
Alış işlemleri:
122 (55.45%)
Satış işlemleri:
98 (44.55%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
1.37 USD
Ortalama kâr:
8.47 USD
Ortalama zarar:
-9.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-92.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-210.40 USD (5)
Aylık büyüme:
20.92%
Algo alım-satım:
13%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
147.90 USD
Maksimum:
243.68 USD (7.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.87% (243.68 USD)
Varlığa göre:
2.28% (29.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|220
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|302
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|193K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +132.44 USD
En kötü işlem: -72 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +204.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -92.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Golden Ratio Engine is a precision gold trading system that blends momentum and balance to capture consistent, high-probability profits.
