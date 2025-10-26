SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / WLOCK FUSION MT4
Agung Setiawan

WLOCK FUSION MT4

Agung Setiawan
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
Exness-Real18
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-2.66 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-2.66 USD (556 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
4 saniye
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-2.66 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-2.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.66 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.66 USD
Maksimum:
2.66 USD (1.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.33% (-0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -556
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
OctaFX-Real
15.00 × 1
Exness-Real18
15.69 × 1415
Exness-Real29
20.00 × 3
İnceleme yok
2025.10.27 00:09
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 00:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.27 00:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 00:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
