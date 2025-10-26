- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.14 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.26 USD (26 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
2 (0.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.26 USD (2)
Sharpe oranı:
11.03
Alım-satım etkinliği:
44.65%
Maks. mevduat yükü:
111.62%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
2 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.13 USD
Ortalama kâr:
0.13 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
5.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
14.83% (0.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|0
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.14 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 1
|
BenchMark-Server
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 1
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 4
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Alpari-Real01
|0.00 × 3
|
BDSwissGlobal-Server01
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 1
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 2
|
FairForex-LIVE
|0.00 × 1
|
VanexGlobal-Online
|0.00 × 1
|
Thinkvate-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
USD
5
USD
USD
1
0%
2
100%
45%
n/a
0.13
USD
USD
15%
1:400