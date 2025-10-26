SinyallerBölümler
Phan Van Duc

Trend Scalping

Phan Van Duc
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 76%
FortunePrime-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 138
Kârla kapanan işlemler:
1 528 (71.46%)
Zararla kapanan işlemler:
610 (28.53%)
En iyi işlem:
757.80 USD
En kötü işlem:
-1 295.00 USD
Brüt kâr:
70 711.81 USD (927 376 pips)
Brüt zarar:
-55 526.06 USD (880 553 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (8 121.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 121.87 USD (43)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.39%
En son işlem:
53 dakika önce
Hafta başına işlemler:
344
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
1.94
Alış işlemleri:
1 157 (54.12%)
Satış işlemleri:
981 (45.88%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
7.10 USD
Ortalama kâr:
46.28 USD
Ortalama zarar:
-91.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-328.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 827.84 USD (11)
Aylık büyüme:
61.52%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7 827.84 USD (25.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.65% (7 827.84 USD)
Varlığa göre:
1.29% (453.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-P 1583
GBPJPY-P 211
USDJPY-P 151
EURUSD-P 75
AUDUSD-P 42
USDCAD-P 39
AUDCAD-P 37
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-P 14K
GBPJPY-P 804
USDJPY-P 87
EURUSD-P 0
AUDUSD-P 67
USDCAD-P 17
AUDCAD-P 10
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-P 63K
GBPJPY-P -12K
USDJPY-P -9.4K
EURUSD-P 963
AUDUSD-P 3.3K
USDCAD-P 848
AUDCAD-P 12
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +757.80 USD
En kötü işlem: -1 295 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +8 121.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -328.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrime-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Forex piyasasında beş yıllık işlem tecrübem var.
Altın ticareti konusunda uzmanım.
İnceleme yok
2025.10.26 22:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.26 22:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 22:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
