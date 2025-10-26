- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-6.08 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-6.08 USD (186 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
49.78%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-6.08 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-6.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.08 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.08 USD
Maksimum:
6.08 USD (6.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.27% (-0.00 USD)
Varlığa göre:
22.27% (20.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|-6
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|-186
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.00 × 2
|
Alpari-MT5
|0.00 × 6
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.36 × 11
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.83 × 6
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|14.20 × 20
|
Exness-MT5Real6
|17.55 × 11
|
RoboForex-Pro
|20.20 × 5
|
AdmiralMarkets-Live
|27.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|29.67 × 24
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
-6%
0
0
USD
USD
91
USD
USD
0
0%
1
0%
100%
0.00
-6.08
USD
USD
22%
1:500