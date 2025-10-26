Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillEU-Live 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 1 KuberaCapitalMarkets-Server 0.00 × 2 Alpari-MT5 0.00 × 6 TitanFX-MT5-01 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.36 × 11 ICMarketsEU-MT5-5 1.33 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 3.83 × 6 FusionMarkets-Live 4.00 × 1 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 14.20 × 20 Exness-MT5Real6 17.55 × 11 RoboForex-Pro 20.20 × 5 AdmiralMarkets-Live 27.00 × 1 Exness-MT5Real 29.67 × 24 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya