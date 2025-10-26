SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Robofxea Pro VT Market
Namdev Mahadev Pawar

Robofxea Pro VT Market

Namdev Mahadev Pawar
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
3.41 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
4.95 USD (40 885 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
3 (4.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.95 USD (3)
Sharpe oranı:
1.33
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
2 (66.67%)
Satış işlemleri:
1 (33.33%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.65 USD
Ortalama kâr:
1.65 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
5.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 2
XAUUSD-STD 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 4
XAUUSD-STD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 41K
XAUUSD-STD 86
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.41 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +4.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeSmart-Server01
0.00 × 1
2025.10.26 19:49
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.26 19:49
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.26 19:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.26 19:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
