SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Wizzaad
Hiteko Olympas Mkhabela

Wizzaad

Hiteko Olympas Mkhabela
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -99%
DerivBVI-Server-03
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
20 (74.07%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (25.93%)
En iyi işlem:
10.16 USD
En kötü işlem:
-57.66 USD
Brüt kâr:
60.71 USD (43 631 pips)
Brüt zarar:
-134.73 USD (144 324 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (11.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.81 USD (7)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
7.61%
Maks. mevduat yükü:
16.56%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
-0.63
Alış işlemleri:
13 (48.15%)
Satış işlemleri:
14 (51.85%)
Kâr faktörü:
0.45
Beklenen getiri:
-2.74 USD
Ortalama kâr:
3.04 USD
Ortalama zarar:
-19.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-108.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-108.60 USD (2)
Aylık büyüme:
-43.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
79.62 USD
Maksimum:
116.73 USD (99.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.68% (116.73 USD)
Varlığa göre:
9.28% (0.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Step Index 10
Crash 300 Index 8
Boom 300 Index 6
Boom 500 Index 2
Boom 600 Index 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Step Index 12
Crash 300 Index 11
Boom 300 Index -98
Boom 500 Index 0
Boom 600 Index 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Step Index 151
Crash 300 Index -4.3K
Boom 300 Index -98K
Boom 500 Index 1.3K
Boom 600 Index 97
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.16 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +11.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -108.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DerivBVI-Server-03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

The trading whale
İnceleme yok
2025.10.26 21:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 18:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.26 18:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 87 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Wizzaad
Ayda 30 USD
-99%
0
0
USD
11
USD
1
0%
27
74%
8%
0.45
-2.74
USD
100%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.