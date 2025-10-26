SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / HTTP EA
Yury Orlov

HTTP EA

Yury Orlov
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
RannForex-Server
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-0.03 USD
Brüt kâr:
0.00 USD (1 pips)
Brüt zarar:
-0.26 USD
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-0.26 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-0.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.03 USD (1)
Aylık büyüme:
-0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.26 USD
Maksimum:
0.26 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 0
1
1
1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1
1
1
1
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RannForex-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RannForex-Server
1.72 × 18
Teletrade-Sharp ECN
2.00 × 1
Tickmill-Live
3.18 × 17
ICMarketsSC-MT5-2
4.50 × 2
OctaFX-Real
10.44 × 9
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
https://www.mql5.com/en/market/product/144486
İnceleme yok
2025.10.26 17:49
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.26 17:49
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.26 17:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.26 17:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol