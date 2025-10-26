SinyallerBölümler
Prasetya Dovi Kusuma Wardana

Kusuma

Prasetya Dovi Kusuma Wardana
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -100%
RoboForex-Pro
1:2000
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
104
Kârla kapanan işlemler:
33 (31.73%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (68.27%)
En iyi işlem:
21.93 USD
En kötü işlem:
-19.56 USD
Brüt kâr:
69.58 USD (4 886 pips)
Brüt zarar:
-148.61 USD (13 422 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (65.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
65.18 USD (31)
Sharpe oranı:
-0.43
Alım-satım etkinliği:
90.51%
Maks. mevduat yükü:
228.58%
En son işlem:
48 dakika önce
Hafta başına işlemler:
104
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.78
Alış işlemleri:
22 (21.15%)
Satış işlemleri:
82 (78.85%)
Kâr faktörü:
0.47
Beklenen getiri:
-0.76 USD
Ortalama kâr:
2.11 USD
Ortalama zarar:
-2.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
65 (-100.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100.77 USD (65)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
79.03 USD
Maksimum:
100.77 USD (99.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.66% (100.77 USD)
Varlığa göre:
80.82% (30.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 75
XAUUSD 16
USDCHF 10
BRENT 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD -58
XAUUSD -34
USDCHF 10
BRENT 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD -5.8K
XAUUSD -3.5K
USDCHF 791
BRENT 31
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.93 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 65
Maksimum ardışık kâr: +65.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -100.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 45
CloverMarket-Online
0.00 × 3
OctaFX-Real2
0.00 × 22
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 6
Axiory-Live
0.00 × 3
FXDDMauritius-Live
0.00 × 1
FXGT-Live2
0.00 × 1
LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 3
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 3
EverestCM-Live
0.00 × 6
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
DooTechnology-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 25
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 2
GoMarkets-Live
0.00 × 7
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
103 daha fazla...
:)
İnceleme yok
2025.10.27 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 06:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.27 06:29
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 05:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 05:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 05:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.27 04:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 04:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 04:19
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 04:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.27 03:19
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.27 02:09
Share of trading days is too low
2025.10.27 02:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.27 02:09
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.26 14:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 14:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 14:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.26 14:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.26 14:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
