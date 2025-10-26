- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
104
Kârla kapanan işlemler:
33 (31.73%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (68.27%)
En iyi işlem:
21.93 USD
En kötü işlem:
-19.56 USD
Brüt kâr:
69.58 USD (4 886 pips)
Brüt zarar:
-148.61 USD (13 422 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (65.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
65.18 USD (31)
Sharpe oranı:
-0.43
Alım-satım etkinliği:
90.51%
Maks. mevduat yükü:
228.58%
En son işlem:
48 dakika önce
Hafta başına işlemler:
104
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.78
Alış işlemleri:
22 (21.15%)
Satış işlemleri:
82 (78.85%)
Kâr faktörü:
0.47
Beklenen getiri:
-0.76 USD
Ortalama kâr:
2.11 USD
Ortalama zarar:
-2.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
65 (-100.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100.77 USD (65)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
79.03 USD
Maksimum:
100.77 USD (99.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.66% (100.77 USD)
Varlığa göre:
80.82% (30.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|75
|XAUUSD
|16
|USDCHF
|10
|BRENT
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|-58
|XAUUSD
|-34
|USDCHF
|10
|BRENT
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|-5.8K
|XAUUSD
|-3.5K
|USDCHF
|791
|BRENT
|31
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.93 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 65
Maksimum ardışık kâr: +65.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -100.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 45
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 22
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 6
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
FXGT-Live2
|0.00 × 1
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 3
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 3
|
EverestCM-Live
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 7
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
:)
İnceleme yok