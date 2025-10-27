- Büyüme
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
24 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (33.33%)
En iyi işlem:
5.24 USD
En kötü işlem:
-4.99 USD
Brüt kâr:
39.39 USD (4 971 pips)
Brüt zarar:
-19.55 USD (2 879 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (19.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.43 USD (8)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.16
Alış işlemleri:
11 (30.56%)
Satış işlemleri:
25 (69.44%)
Kâr faktörü:
2.01
Beklenen getiri:
0.55 USD
Ortalama kâr:
1.64 USD
Ortalama zarar:
-1.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-16.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.70 USD (7)
Aylık büyüme:
20.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.91 USD
Maksimum:
17.05 USD (14.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPYm
|6
|CHFJPYm
|6
|GBPUSDm
|5
|GBPJPYm
|4
|USDJPYm
|4
|AUDJPYm
|2
|EURUSDm
|1
|EURCHFm
|1
|GBPCHFm
|1
|EURCADm
|1
|AUDCADm
|1
|USDCHFm
|1
|AUDUSDm
|1
|NZDCADm
|1
|USDCADm
|1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPYm
|0
|CHFJPYm
|0
|GBPUSDm
|6
|GBPJPYm
|3
|USDJPYm
|2
|AUDJPYm
|-3
|EURUSDm
|1
|EURCHFm
|2
|GBPCHFm
|2
|EURCADm
|-1
|AUDCADm
|0
|USDCHFm
|2
|AUDUSDm
|3
|NZDCADm
|1
|USDCADm
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPYm
|30
|CHFJPYm
|57
|GBPUSDm
|617
|GBPJPYm
|425
|USDJPYm
|326
|AUDJPYm
|-387
|EURUSDm
|140
|EURCHFm
|121
|GBPCHFm
|148
|EURCADm
|-126
|AUDCADm
|58
|USDCHFm
|126
|AUDUSDm
|251
|NZDCADm
|186
|USDCADm
|120
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.24 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +19.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
EA QS 3;37 is an EA that opens positions according to the dashboard indicator and does not use the hedging method, the lot is adjusted to your capital.
İnceleme yok