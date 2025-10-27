SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Qs 3 37
Dadang Nurjaman

Qs 3 37

Dadang Nurjaman
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real18
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
24 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (33.33%)
En iyi işlem:
5.24 USD
En kötü işlem:
-4.99 USD
Brüt kâr:
39.39 USD (4 971 pips)
Brüt zarar:
-19.55 USD (2 879 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (19.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.43 USD (8)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.16
Alış işlemleri:
11 (30.56%)
Satış işlemleri:
25 (69.44%)
Kâr faktörü:
2.01
Beklenen getiri:
0.55 USD
Ortalama kâr:
1.64 USD
Ortalama zarar:
-1.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-16.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.70 USD (7)
Aylık büyüme:
20.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.91 USD
Maksimum:
17.05 USD (14.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPYm 6
CHFJPYm 6
GBPUSDm 5
GBPJPYm 4
USDJPYm 4
AUDJPYm 2
EURUSDm 1
EURCHFm 1
GBPCHFm 1
EURCADm 1
AUDCADm 1
USDCHFm 1
AUDUSDm 1
NZDCADm 1
USDCADm 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPYm 0
CHFJPYm 0
GBPUSDm 6
GBPJPYm 3
USDJPYm 2
AUDJPYm -3
EURUSDm 1
EURCHFm 2
GBPCHFm 2
EURCADm -1
AUDCADm 0
USDCHFm 2
AUDUSDm 3
NZDCADm 1
USDCADm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPYm 30
CHFJPYm 57
GBPUSDm 617
GBPJPYm 425
USDJPYm 326
AUDJPYm -387
EURUSDm 140
EURCHFm 121
GBPCHFm 148
EURCADm -126
AUDCADm 58
USDCHFm 126
AUDUSDm 251
NZDCADm 186
USDCADm 120
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.24 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +19.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

EA QS 3;37 is an EA that opens positions according to the dashboard indicator and does not use the hedging method, the lot is adjusted to your capital.


İnceleme yok
2025.10.27 02:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 02:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.26 12:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.26 12:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.26 12:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol