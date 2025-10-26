- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
En iyi işlem:
657.46 USD
En kötü işlem:
-616.61 USD
Brüt kâr:
1 131.75 USD (411 pips)
Brüt zarar:
-1 301.36 USD (400 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (1 119.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 119.70 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saniye
Düzelme faktörü:
-0.26
Alış işlemleri:
4 (50.00%)
Satış işlemleri:
4 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-21.20 USD
Ortalama kâr:
226.35 USD
Ortalama zarar:
-433.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-626.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-626.90 USD (2)
Aylık büyüme:
-0.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
621.31 USD
Maksimum:
647.80 USD (3.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.e
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.e
|-170
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.e
|11
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +657.46 USD
En kötü işlem: -617 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 119.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -626.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GrandMarkets-MT5 Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
This is an account fully traded by QWen3-Max, with core trading instruments including XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, and USDJPY. QWen3-Max will automatically place orders, set pending orders, close positions, and adjust orders based on common technical indicators and price fluctuations.
Overview
This is a professional AI trading assistant system prompt designed for automated forex and gold trading decisions. The system generates trading operation instructions through comprehensive analysis of market data, technical indicators, and account status.
İnceleme yok