İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
7 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (22.22%)
En iyi işlem:
18.06 EUR
En kötü işlem:
-11.43 EUR
Brüt kâr:
53.02 EUR (170 428 pips)
Brüt zarar:
-20.88 EUR (48 553 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (53.02 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
53.02 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
17.94%
Maks. mevduat yükü:
14.63%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
1.54
Alış işlemleri:
9 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.54
Beklenen getiri:
3.57 EUR
Ortalama kâr:
7.57 EUR
Ortalama zarar:
-10.44 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-20.88 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-20.88 EUR (2)
Aylık büyüme:
3.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.88 EUR
Maksimum:
20.88 EUR (2.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.09% (20.88 EUR)
Varlığa göre:
1.02% (10.23 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|37
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|122K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.06 EUR
En kötü işlem: -11 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +53.02 EUR
Maksimum ardışık zarar: -20.88 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Earnex-Trade
|0.00 × 17
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.55 × 127
|
ICMarketsSC-MT5-2
|24.23 × 193
İnceleme yok
