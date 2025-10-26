- Büyüme
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
9 (64.28%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (35.71%)
En iyi işlem:
7.92 USD
En kötü işlem:
-5.33 USD
Brüt kâr:
21.14 USD (2 112 pips)
Brüt zarar:
-11.92 USD (1 189 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (11.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.22 USD (4)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
10.81%
Maks. mevduat yükü:
3.35%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
1.30
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
14 (100.00%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
0.66 USD
Ortalama kâr:
2.35 USD
Ortalama zarar:
-2.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-7.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.10 USD (2)
Aylık büyüme:
0.92%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.41 USD
Maksimum:
7.10 USD (0.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.71% (7.10 USD)
Varlığa göre:
2.94% (29.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|923
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.92 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +11.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
EightcapLtd-Real-4
|5.72 × 79
|
ICMarketsSC-Live26
|5.83 × 12
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
İnceleme yok
