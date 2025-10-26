SinyallerBölümler
Tomas Ivanauskas

Gold Signals TSC

Tomas Ivanauskas
0 inceleme
51 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 53%
VantageInternational-Live 22
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 846
Kârla kapanan işlemler:
2 173 (76.35%)
Zararla kapanan işlemler:
673 (23.65%)
En iyi işlem:
86.60 EUR
En kötü işlem:
-153.43 EUR
Brüt kâr:
10 675.78 EUR (1 188 447 pips)
Brüt zarar:
-10 092.33 EUR (489 246 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (138.67 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
443.75 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
498
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.81
Alış işlemleri:
1 821 (63.98%)
Satış işlemleri:
1 025 (36.02%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.21 EUR
Ortalama kâr:
4.91 EUR
Ortalama zarar:
-15.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-65.36 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-295.79 EUR (3)
Aylık büyüme:
35.19%
Yıllık tahmin:
429.99%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
329.34 EUR
Maksimum:
720.70 EUR (32.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.38% (515.65 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2304
EURUSD 99
GBPUSD 74
USDJPY 61
USDCAD 57
EURCAD 21
GBPCAD 21
AUDJPY 20
GBPJPY 19
NZDUSD 18
EURJPY 18
USDCHF 17
NZDJPY 17
AUDUSD 17
CHFJPY 14
CADJPY 13
BTCUSD 10
GBPNZD 10
EURGBP 9
GBPAUD 8
EURAUD 7
AUDNZD 4
CADCHF 3
GBPCHF 3
EURCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 758
EURUSD 36
GBPUSD -67
USDJPY -40
USDCAD 16
EURCAD -12
GBPCAD -21
AUDJPY 67
GBPJPY -42
NZDUSD -25
EURJPY 54
USDCHF -43
NZDJPY 53
AUDUSD -37
CHFJPY -16
CADJPY -30
BTCUSD 0
GBPNZD 0
EURGBP 7
GBPAUD 11
EURAUD -10
AUDNZD 2
CADCHF -6
GBPCHF 7
EURCHF 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 501K
EURUSD 11K
GBPUSD 3K
USDJPY 3.3K
USDCAD 3.9K
EURCAD 1.8K
GBPCAD 291
AUDJPY 6.1K
GBPJPY -1.5K
NZDUSD -247
EURJPY 8.1K
USDCHF 575
NZDJPY 4.2K
AUDUSD -706
CHFJPY 1.9K
CADJPY -962
BTCUSD 153K
GBPNZD 484
EURGBP 1K
GBPAUD 2.5K
EURAUD -18
AUDNZD 253
CADCHF -8
GBPCHF 626
EURCHF 144
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +86.60 EUR
En kötü işlem: -153 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +138.67 EUR
Maksimum ardışık zarar: -65.36 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US09-Live
3.33 × 3
VantageInternational-Live 20
5.90 × 59
A data-driven, automated scalp trading strategy for gold and currency pairs. This system incorporates signals from various sources to identify and capitalize on short-term price fluctuations. Robust risk management is built into the strategy, which is accessible with a minimum investment of $1,000.
İnceleme yok
2025.10.26 08:31
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.56% of days out of 354 days of the signal's entire lifetime.
