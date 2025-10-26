SinyallerBölümler
Senlin Kong

USKMarkets

Senlin Kong
0 inceleme
324 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2019 2 408%
USKMarkets-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32 146
Kârla kapanan işlemler:
19 145 (59.55%)
Zararla kapanan işlemler:
13 001 (40.44%)
En iyi işlem:
148 854.04 USD
En kötü işlem:
-146 730.13 USD
Brüt kâr:
4 443 887.35 USD (8 673 092 pips)
Brüt zarar:
-3 733 874.61 USD (6 688 231 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
68 (3 805.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
297 618.08 USD (2)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
303
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
2.42
Alış işlemleri:
16 785 (52.21%)
Satış işlemleri:
15 361 (47.79%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
22.09 USD
Ortalama kâr:
232.12 USD
Ortalama zarar:
-287.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
91 (-33 902.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-293 803.46 USD (6)
Aylık büyüme:
43.44%
Yıllık tahmin:
527.08%
Algo alım-satım:
33%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 489.12 USD
Maksimum:
293 803.46 USD (30.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.86% (293 803.46 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 21104
EURUSD 4204
GBPUSD 1830
USDJPY 1536
AUDUSD 532
AUDCAD 488
AUDNZD 415
NZDCAD 344
NAS100 293
GBPCAD 263
GBPJPY 233
GBPNZD 165
USDCAD 132
GBPAUD 131
EURJPY 114
NZDUSD 59
GBPCHF 50
EURGBP 48
EURAUD 42
USDCHF 36
XAGUSD 30
EURCAD 18
AUDJPY 18
USDNOK 18
EURNZD 10
CADJPY 8
ETHUST 6
EURCHF 6
BTCUST 3
USDCNH 2
NZDJPY 2
CHFJPY 2
AUDCHF 2
US30 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 501K
EURUSD 73K
GBPUSD 15K
USDJPY 19K
AUDUSD 15K
AUDCAD 42K
AUDNZD -44K
NZDCAD 27K
NAS100 -29K
GBPCAD 8.9K
GBPJPY 43K
GBPNZD -10K
USDCAD 10K
GBPAUD 3.5K
EURJPY -4.7K
NZDUSD 22K
GBPCHF -5.5K
EURGBP 8.4K
EURAUD -3.5K
USDCHF 10K
XAGUSD 1.7K
EURCAD 3.2K
AUDJPY -1.5K
USDNOK 1.4K
EURNZD 2.1K
CADJPY 1.2K
ETHUST 2K
EURCHF 96
BTCUST 1.1K
USDCNH 101
NZDJPY 681
CHFJPY 476
AUDCHF -383
US30 -2.7K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.2M
EURUSD 14K
GBPUSD 16K
USDJPY -22K
AUDUSD -286
AUDCAD 8.0K
AUDNZD -4.6K
NZDCAD -686
NAS100 -79K
GBPCAD 3.5K
GBPJPY 13K
GBPNZD 899
USDCAD 4.8K
GBPAUD 7.4K
EURJPY 3.1K
NZDUSD 62K
GBPCHF -1.7K
EURGBP 3.7K
EURAUD 457
USDCHF 7K
XAGUSD 1.7K
EURCAD 1.3K
AUDJPY -3K
USDNOK 34K
EURNZD 16K
CADJPY 424
ETHUST 50K
EURCHF 179
BTCUST 806K
USDCNH 360
NZDJPY 85
CHFJPY 163
AUDCHF -126
US30 -26K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +148 854.04 USD
En kötü işlem: -146 730 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +3 805.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -33 902.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "USKMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Swissquote-Live1
0.00 × 3
TopFXSC-Live Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.67 × 3
Pepperstone-Edge07
1.00 × 4
UeeInternational-Live
1.09 × 114
OxSecurities-Live-2
1.17 × 83
VantageInternational-Live 20
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live06
1.58 × 26
ICMarketsSC-Live10
1.97 × 74
MEXAtlantic-Real
2.33 × 9
FPMarketsLLC-Live4
2.34 × 68
FPMarkets-Live
3.30 × 10
VantageInternational-Live 12
3.38 × 8
ICMarketsSC-Live05
3.50 × 2
Tickmill-Live04
3.61 × 79
FPMarkets-Live2
3.74 × 31
FXCM-USDReal03
3.90 × 20
ICMarketsSC-Live31
4.00 × 8
WindsorBrokers-REAL2
4.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
4.49 × 931
Pepperstone-Edge11
4.75 × 4
Exness-Real7
5.17 × 18
AlgoGlobal-Real
5.27 × 41
ForexTimeFXTM-ECN2
6.00 × 224
Pepperstone-Edge02
6.11 × 9
USKMarkets 信号采集
İnceleme yok
2025.10.26 07:31
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 1.24% of days out of 2264 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 07:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.26 07:31
A large drawdown may occur on the account again
