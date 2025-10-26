Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "USKMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Swissquote-Live1 0.00 × 3 TopFXSC-Live Server 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live33 0.67 × 3 Pepperstone-Edge07 1.00 × 4 UeeInternational-Live 1.09 × 114 OxSecurities-Live-2 1.17 × 83 VantageInternational-Live 20 1.50 × 4 ICMarketsSC-Live06 1.58 × 26 ICMarketsSC-Live10 1.97 × 74 MEXAtlantic-Real 2.33 × 9 FPMarketsLLC-Live4 2.34 × 68 FPMarkets-Live 3.30 × 10 VantageInternational-Live 12 3.38 × 8 ICMarketsSC-Live05 3.50 × 2 Tickmill-Live04 3.61 × 79 FPMarkets-Live2 3.74 × 31 FXCM-USDReal03 3.90 × 20 ICMarketsSC-Live31 4.00 × 8 WindsorBrokers-REAL2 4.33 × 3 ICMarketsSC-Live25 4.49 × 931 Pepperstone-Edge11 4.75 × 4 Exness-Real7 5.17 × 18 AlgoGlobal-Real 5.27 × 41 ForexTimeFXTM-ECN2 6.00 × 224 Pepperstone-Edge02 6.11 × 9 53 daha fazla...