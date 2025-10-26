- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
32 146
Kârla kapanan işlemler:
19 145 (59.55%)
Zararla kapanan işlemler:
13 001 (40.44%)
En iyi işlem:
148 854.04 USD
En kötü işlem:
-146 730.13 USD
Brüt kâr:
4 443 887.35 USD (8 673 092 pips)
Brüt zarar:
-3 733 874.61 USD (6 688 231 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
68 (3 805.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
297 618.08 USD (2)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
303
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
2.42
Alış işlemleri:
16 785 (52.21%)
Satış işlemleri:
15 361 (47.79%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
22.09 USD
Ortalama kâr:
232.12 USD
Ortalama zarar:
-287.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
91 (-33 902.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-293 803.46 USD (6)
Aylık büyüme:
43.44%
Yıllık tahmin:
527.08%
Algo alım-satım:
33%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 489.12 USD
Maksimum:
293 803.46 USD (30.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.86% (293 803.46 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21104
|EURUSD
|4204
|GBPUSD
|1830
|USDJPY
|1536
|AUDUSD
|532
|AUDCAD
|488
|AUDNZD
|415
|NZDCAD
|344
|NAS100
|293
|GBPCAD
|263
|GBPJPY
|233
|GBPNZD
|165
|USDCAD
|132
|GBPAUD
|131
|EURJPY
|114
|NZDUSD
|59
|GBPCHF
|50
|EURGBP
|48
|EURAUD
|42
|USDCHF
|36
|XAGUSD
|30
|EURCAD
|18
|AUDJPY
|18
|USDNOK
|18
|EURNZD
|10
|CADJPY
|8
|ETHUST
|6
|EURCHF
|6
|BTCUST
|3
|USDCNH
|2
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|AUDCHF
|2
|US30
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|501K
|EURUSD
|73K
|GBPUSD
|15K
|USDJPY
|19K
|AUDUSD
|15K
|AUDCAD
|42K
|AUDNZD
|-44K
|NZDCAD
|27K
|NAS100
|-29K
|GBPCAD
|8.9K
|GBPJPY
|43K
|GBPNZD
|-10K
|USDCAD
|10K
|GBPAUD
|3.5K
|EURJPY
|-4.7K
|NZDUSD
|22K
|GBPCHF
|-5.5K
|EURGBP
|8.4K
|EURAUD
|-3.5K
|USDCHF
|10K
|XAGUSD
|1.7K
|EURCAD
|3.2K
|AUDJPY
|-1.5K
|USDNOK
|1.4K
|EURNZD
|2.1K
|CADJPY
|1.2K
|ETHUST
|2K
|EURCHF
|96
|BTCUST
|1.1K
|USDCNH
|101
|NZDJPY
|681
|CHFJPY
|476
|AUDCHF
|-383
|US30
|-2.7K
|
2M 4M 6M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.2M
|EURUSD
|14K
|GBPUSD
|16K
|USDJPY
|-22K
|AUDUSD
|-286
|AUDCAD
|8.0K
|AUDNZD
|-4.6K
|NZDCAD
|-686
|NAS100
|-79K
|GBPCAD
|3.5K
|GBPJPY
|13K
|GBPNZD
|899
|USDCAD
|4.8K
|GBPAUD
|7.4K
|EURJPY
|3.1K
|NZDUSD
|62K
|GBPCHF
|-1.7K
|EURGBP
|3.7K
|EURAUD
|457
|USDCHF
|7K
|XAGUSD
|1.7K
|EURCAD
|1.3K
|AUDJPY
|-3K
|USDNOK
|34K
|EURNZD
|16K
|CADJPY
|424
|ETHUST
|50K
|EURCHF
|179
|BTCUST
|806K
|USDCNH
|360
|NZDJPY
|85
|CHFJPY
|163
|AUDCHF
|-126
|US30
|-26K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +148 854.04 USD
En kötü işlem: -146 730 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +3 805.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -33 902.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "USKMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 3
|
TopFXSC-Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.67 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|1.00 × 4
|
UeeInternational-Live
|1.09 × 114
|
OxSecurities-Live-2
|1.17 × 83
|
VantageInternational-Live 20
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live06
|1.58 × 26
|
ICMarketsSC-Live10
|1.97 × 74
|
MEXAtlantic-Real
|2.33 × 9
|
FPMarketsLLC-Live4
|2.34 × 68
|
FPMarkets-Live
|3.30 × 10
|
VantageInternational-Live 12
|3.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|3.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|3.61 × 79
|
FPMarkets-Live2
|3.74 × 31
|
FXCM-USDReal03
|3.90 × 20
|
ICMarketsSC-Live31
|4.00 × 8
|
WindsorBrokers-REAL2
|4.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|4.49 × 931
|
Pepperstone-Edge11
|4.75 × 4
|
Exness-Real7
|5.17 × 18
|
AlgoGlobal-Real
|5.27 × 41
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|6.00 × 224
|
Pepperstone-Edge02
|6.11 × 9
USKMarkets 信号采集
İnceleme yok