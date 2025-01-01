SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

Low risk trading version 3
Büyüme
3 473%
Aboneler
0
Haftalar
42
İşlemler
1900
Kazanç
51%
Kâr faktörü
1.75
Maks. düşüş
46%
Deux ex machina
Büyüme
5 097%
Aboneler
3
Haftalar
233
İşlemler
1416
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.85
Maks. düşüş
26%
USDJPY Stability Pro Growth
Büyüme
142%
Aboneler
13
Haftalar
53
İşlemler
181
Kazanç
84%
Kâr faktörü
1.43
Maks. düşüş
22%
NoPain MT5
Büyüme
1 578%
Aboneler
69
Haftalar
208
İşlemler
5486
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
21%
BreakThrustPro V2
Büyüme
163%
Aboneler
8
Haftalar
54
İşlemler
493
Kazanç
56%
Kâr faktörü
1.46
Maks. düşüş
14%
OnlyUJ
Büyüme
224%
Aboneler
9
Haftalar
67
İşlemler
410
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.35
Maks. düşüş
17%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 398%
Aboneler
93
Haftalar
46
İşlemler
1494
Kazanç
79%
Kâr faktörü
6.31
Maks. düşüş
28%
Daily Gold Sniper
Büyüme
479%
Aboneler
12
Haftalar
40
İşlemler
128
Kazanç
95%
Kâr faktörü
1.95
Maks. düşüş
34%
Reo
Büyüme
340%
Aboneler
38
Haftalar
60
İşlemler
471
Kazanç
86%
Kâr faktörü
1.79
Maks. düşüş
39%
TTM Stable Run 655
Büyüme
5 906%
Aboneler
16
Haftalar
227
İşlemler
14452
Kazanç
71%
Kâr faktörü
1.59
Maks. düşüş
54%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2189 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.