Duc Thao Nguyen

Gold fx Scalp

Duc Thao Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 47%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
212
Kârla kapanan işlemler:
164 (77.35%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (22.64%)
En iyi işlem:
5.35 USD
En kötü işlem:
-2.53 USD
Brüt kâr:
340.11 USD (3 400 009 pips)
Brüt zarar:
-73.76 USD (738 733 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
110 (176.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
176.09 USD (110)
Sharpe oranı:
0.73
Alım-satım etkinliği:
86.76%
Maks. mevduat yükü:
18.23%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
226
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
4.89
Alış işlemleri:
55 (25.94%)
Satış işlemleri:
157 (74.06%)
Kâr faktörü:
4.61
Beklenen getiri:
1.26 USD
Ortalama kâr:
2.07 USD
Ortalama zarar:
-1.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-54.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-54.52 USD (25)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
54.52 USD (7.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.86% (54.52 USD)
Varlığa göre:
2.90% (8.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 212
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 266
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 2.7M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.35 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 110
Maksimum ardışık kayıp: 25
Maksimum ardışık kâr: +176.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -54.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real4
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 27
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
Capital.com-Real
0.00 × 5
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Exness-Real2
0.00 × 25
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 12
Exness-Real18
0.00 × 1
GBEbrokers-Live
0.11 × 427
VantageInternational-Live 11
0.20 × 476
FXView-Live
0.23 × 154
VantageInternational-Live 3
0.25 × 327
VantageInternational-Live 12
0.89 × 79
HantecMarkets-Server1
1.62 × 131
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
3.27 × 11
Exness-Real6
17.90 × 10
TP or Sl
İnceleme yok
2025.10.26 07:31
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.26 07:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 06:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.26 06:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 05:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.26 05:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold fx Scalp
Ayda 33 USD
47%
0
0
USD
270
USD
1
0%
212
77%
87%
4.61
1.26
USD
8%
1:200
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.