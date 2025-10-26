- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
212
Kârla kapanan işlemler:
164 (77.35%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (22.64%)
En iyi işlem:
5.35 USD
En kötü işlem:
-2.53 USD
Brüt kâr:
340.11 USD (3 400 009 pips)
Brüt zarar:
-73.76 USD (738 733 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
110 (176.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
176.09 USD (110)
Sharpe oranı:
0.73
Alım-satım etkinliği:
86.76%
Maks. mevduat yükü:
18.23%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
226
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
4.89
Alış işlemleri:
55 (25.94%)
Satış işlemleri:
157 (74.06%)
Kâr faktörü:
4.61
Beklenen getiri:
1.26 USD
Ortalama kâr:
2.07 USD
Ortalama zarar:
-1.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-54.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-54.52 USD (25)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
54.52 USD (7.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.86% (54.52 USD)
Varlığa göre:
2.90% (8.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|212
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|266
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|2.7M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.35 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 110
Maksimum ardışık kayıp: 25
Maksimum ardışık kâr: +176.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -54.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real4
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 27
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Exness-Real2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 12
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-Live
|0.11 × 427
|
VantageInternational-Live 11
|0.20 × 476
|
FXView-Live
|0.23 × 154
|
VantageInternational-Live 3
|0.25 × 327
|
VantageInternational-Live 12
|0.89 × 79
|
HantecMarkets-Server1
|1.62 × 131
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.27 × 11
|
Exness-Real6
|17.90 × 10
TP or Sl
