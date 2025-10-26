SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ICM 379
Duong Van Hung

ICM 379

Duong Van Hung
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 77%
ICMarketsSC-Live26
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
629
Kârla kapanan işlemler:
426 (67.72%)
Zararla kapanan işlemler:
203 (32.27%)
En iyi işlem:
208.09 USD
En kötü işlem:
-105.01 USD
Brüt kâr:
2 112.99 USD (1 234 482 pips)
Brüt zarar:
-1 327.19 USD (432 511 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (20.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
283.69 USD (12)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
125.86%
Maks. mevduat yükü:
2.08%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.69
Alış işlemleri:
337 (53.58%)
Satış işlemleri:
292 (46.42%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
1.25 USD
Ortalama kâr:
4.96 USD
Ortalama zarar:
-6.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-466.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-466.23 USD (13)
Aylık büyüme:
18.85%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
248.06 USD
Maksimum:
466.23 USD (133.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.65% (430.11 USD)
Varlığa göre:
0.18% (2.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 327
GBPUSD 130
AUDUSD 110
XAUUSD 38
BTCUSD 12
USDJPY 8
GBPJPY 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 81
GBPUSD -55
AUDUSD 67
XAUUSD 665
BTCUSD 100
USDJPY -35
GBPJPY -38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 3K
GBPUSD 1.8K
AUDUSD 3.2K
XAUUSD 22K
BTCUSD 773K
USDJPY -856
GBPJPY -938
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +208.09 USD
En kötü işlem: -105 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +20.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -466.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 11
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 117
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
OrbexGlobal-Live
0.55 × 22
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live24
0.86 × 558
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live26
0.90 × 1894
ICMarketsSC-Live23
1.13 × 135
ICMarketsSC-Live25
1.18 × 819
Exness-Real17
1.19 × 139
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
RoboForex-ECN-2
1.25 × 717
57 daha fazla...
2025.10.27 22:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ICM 379
Ayda 30 USD
77%
0
0
USD
1.5K
USD
11
83%
629
67%
126%
1.59
1.25
USD
47%
1:200
Kopyala

