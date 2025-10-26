- Büyüme
İşlemler:
629
Kârla kapanan işlemler:
426 (67.72%)
Zararla kapanan işlemler:
203 (32.27%)
En iyi işlem:
208.09 USD
En kötü işlem:
-105.01 USD
Brüt kâr:
2 112.99 USD (1 234 482 pips)
Brüt zarar:
-1 327.19 USD (432 511 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (20.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
283.69 USD (12)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
125.86%
Maks. mevduat yükü:
2.08%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.69
Alış işlemleri:
337 (53.58%)
Satış işlemleri:
292 (46.42%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
1.25 USD
Ortalama kâr:
4.96 USD
Ortalama zarar:
-6.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-466.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-466.23 USD (13)
Aylık büyüme:
18.85%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
248.06 USD
Maksimum:
466.23 USD (133.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.65% (430.11 USD)
Varlığa göre:
0.18% (2.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|327
|GBPUSD
|130
|AUDUSD
|110
|XAUUSD
|38
|BTCUSD
|12
|USDJPY
|8
|GBPJPY
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|81
|GBPUSD
|-55
|AUDUSD
|67
|XAUUSD
|665
|BTCUSD
|100
|USDJPY
|-35
|GBPJPY
|-38
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|3K
|GBPUSD
|1.8K
|AUDUSD
|3.2K
|XAUUSD
|22K
|BTCUSD
|773K
|USDJPY
|-856
|GBPJPY
|-938
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +208.09 USD
En kötü işlem: -105 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +20.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -466.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 117
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.55 × 22
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live24
|0.86 × 558
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live26
|0.90 × 1894
|
ICMarketsSC-Live23
|1.13 × 135
|
ICMarketsSC-Live25
|1.18 × 819
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
RoboForex-ECN-2
|1.25 × 717
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
77%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
11
83%
629
67%
126%
1.59
1.25
USD
USD
47%
1:200