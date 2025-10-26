SinyallerBölümler
Duong Van Hung

ICM 456

Duong Van Hung
0 inceleme
28 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live25
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
411
Kârla kapanan işlemler:
269 (65.45%)
Zararla kapanan işlemler:
142 (34.55%)
En iyi işlem:
64.26 USD
En kötü işlem:
-78.50 USD
Brüt kâr:
1 575.44 USD (363 770 pips)
Brüt zarar:
-1 007.81 USD (591 671 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (247.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
247.71 USD (13)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.73
Alış işlemleri:
191 (46.47%)
Satış işlemleri:
220 (53.53%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
1.38 USD
Ortalama kâr:
5.86 USD
Ortalama zarar:
-7.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-327.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-327.66 USD (12)
Aylık büyüme:
26.99%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
247.99 USD
Maksimum:
327.66 USD (298.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 128
GBPUSD 120
AUDUSD 97
XAUUSD 42
USDJPY 11
BTCUSD 9
GBPJPY 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 189
GBPUSD 80
AUDUSD 52
XAUUSD 314
USDJPY 8
BTCUSD -50
GBPJPY -26
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 5.1K
GBPUSD 4.1K
AUDUSD 2.4K
XAUUSD 18K
USDJPY -449
BTCUSD -255K
GBPJPY -1.7K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +64.26 USD
En kötü işlem: -79 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +247.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -327.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.54 × 28
ICMarketsSC-Live20
0.67 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live16
0.72 × 593
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live24
0.76 × 49
ICMarketsSC-Live04
0.79 × 85
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live05
0.90 × 41
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 422
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 170
Pepperstone-Edge11
1.00 × 2
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.16 × 654
ICMarketsSC-Live27
1.20 × 439
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
