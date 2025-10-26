- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
411
Kârla kapanan işlemler:
269 (65.45%)
Zararla kapanan işlemler:
142 (34.55%)
En iyi işlem:
64.26 USD
En kötü işlem:
-78.50 USD
Brüt kâr:
1 575.44 USD (363 770 pips)
Brüt zarar:
-1 007.81 USD (591 671 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (247.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
247.71 USD (13)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.73
Alış işlemleri:
191 (46.47%)
Satış işlemleri:
220 (53.53%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
1.38 USD
Ortalama kâr:
5.86 USD
Ortalama zarar:
-7.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-327.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-327.66 USD (12)
Aylık büyüme:
26.99%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
247.99 USD
Maksimum:
327.66 USD (298.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|128
|GBPUSD
|120
|AUDUSD
|97
|XAUUSD
|42
|USDJPY
|11
|BTCUSD
|9
|GBPJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|189
|GBPUSD
|80
|AUDUSD
|52
|XAUUSD
|314
|USDJPY
|8
|BTCUSD
|-50
|GBPJPY
|-26
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|5.1K
|GBPUSD
|4.1K
|AUDUSD
|2.4K
|XAUUSD
|18K
|USDJPY
|-449
|BTCUSD
|-255K
|GBPJPY
|-1.7K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +64.26 USD
En kötü işlem: -79 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +247.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -327.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.38 × 8
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.54 × 28
|
ICMarketsSC-Live20
|0.67 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarketsSC-Live16
|0.72 × 593
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live24
|0.76 × 49
|
ICMarketsSC-Live04
|0.79 × 85
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live05
|0.90 × 41
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.93 × 422
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 170
|
Pepperstone-Edge11
|1.00 × 2
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live10
|1.16 × 654
|
ICMarketsSC-Live27
|1.20 × 439
|
ICMarketsSC-Live12
|1.25 × 102
İnceleme yok