- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
29 (78.37%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (21.62%)
En iyi işlem:
3.70 USD
En kötü işlem:
-6.61 USD
Brüt kâr:
37.73 USD (37 744 pips)
Brüt zarar:
-32.06 USD (32 048 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (9.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.04 USD (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
70.05%
Maks. mevduat yükü:
0.33%
En son işlem:
44 dakika önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.79
Alış işlemleri:
15 (40.54%)
Satış işlemleri:
22 (59.46%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.15 USD
Ortalama kâr:
1.30 USD
Ortalama zarar:
-4.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.61 USD (1)
Aylık büyüme:
1.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.27 USD
Maksimum:
7.17 USD (2.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.22% (6.81 USD)
Varlığa göre:
1.28% (3.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSDm
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSDm
|6
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSDm
|5.7K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.70 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +9.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
- EthUsd only
- one shoot with SL
- for more info join telegram group : https://t.me/DivineMercyCT
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
299
USD
USD
1
100%
37
78%
70%
1.17
0.15
USD
USD
2%
1:200