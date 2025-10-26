Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EBCFinancialGroupKY-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real28 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 3.03 × 36 Exness-MT5Real 5.83 × 6 Exness-MT5Real31 9.25 × 40 FxPro-MT5 9.50 × 2 OctaFX-Real 10.00 × 1 XMGlobal-MT5 4 18.79 × 52 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya