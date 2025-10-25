- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
15 (88.23%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (11.76%)
En iyi işlem:
25.68 USD
En kötü işlem:
-13.11 USD
Brüt kâr:
71.19 USD (4 862 pips)
Brüt zarar:
-24.73 USD (2 473 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (25.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.86 USD (2)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
9.56%
Maks. mevduat yükü:
15.52%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
3.54
Alış işlemleri:
12 (70.59%)
Satış işlemleri:
5 (29.41%)
Kâr faktörü:
2.88
Beklenen getiri:
2.73 USD
Ortalama kâr:
4.75 USD
Ortalama zarar:
-12.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-13.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.11 USD (1)
Aylık büyüme:
10.32%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
13.11 USD (2.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.81% (13.11 USD)
Varlığa göre:
11.89% (55.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|46
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.68 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +25.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Hello traders.
To copy you must have a minimum capital of $500
With the method of increasing the lot for losing orders. To ensure safe and secure trading, I recommend that the capital level is always equal to mine or higher.
With the system of analyzing and choosing the correct entry point, it helps to achieve profits within a short range, giving a Win rate of 70-90%.
Traders should consider carefully when choosing a product to protect their assets.
Thank you./
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 68 USD
10%
0
0
USD
USD
496
USD
USD
1
100%
17
88%
10%
2.87
2.73
USD
USD
12%
1:500