Cun Qiang Fan

GOLD XM 241

Cun Qiang Fan
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
XMGlobal-Real 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
106
Kârla kapanan işlemler:
69 (65.09%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (34.91%)
En iyi işlem:
51.59 USD
En kötü işlem:
-10.08 USD
Brüt kâr:
128.19 USD (24 786 pips)
Brüt zarar:
-73.26 USD (33 780 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (2.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
58.36 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
26.28%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
107
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
1.28
Alış işlemleri:
106 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
1.86 USD
Ortalama zarar:
-1.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-42.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.96 USD (6)
Aylık büyüme:
18.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.61 USD
Maksimum:
42.96 USD (12.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.85% (42.96 USD)
Varlığa göre:
35.53% (118.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 106
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# 55
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# -9K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +51.59 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +2.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
