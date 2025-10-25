- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
99
Kârla kapanan işlemler:
63 (63.63%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (36.36%)
En iyi işlem:
13.62 USD
En kötü işlem:
-16.34 USD
Brüt kâr:
155.25 USD (916 410 pips)
Brüt zarar:
-141.66 USD (1 052 682 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (12.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.62 USD (1)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
30 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.16
Alış işlemleri:
29 (29.29%)
Satış işlemleri:
70 (70.71%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
2.46 USD
Ortalama zarar:
-3.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-85.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-85.57 USD (8)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.20 USD
Maksimum:
85.57 USD (23.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.10% (85.57 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|99
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-136K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.62 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +12.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -85.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
