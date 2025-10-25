SinyallerBölümler
Zenith

Nanggara Ricky Ardian
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 19%
HFMarketsGlobal-Live1
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
8 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (11.11%)
En iyi işlem:
135 202.13 IDR
En kötü işlem:
-1 000.33 IDR
Brüt kâr:
299 911.50 IDR (1 797 pips)
Brüt zarar:
-1 000.33 IDR (5 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (295 910.19 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
295 910.19 IDR (7)
Sharpe oranı:
0.73
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
298.81
Alış işlemleri:
5 (55.56%)
Satış işlemleri:
4 (44.44%)
Kâr faktörü:
299.81
Beklenen getiri:
33 212.35 IDR
Ortalama kâr:
37 488.94 IDR
Ortalama zarar:
-1 000.33 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1 000.33 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 000.33 IDR (1)
Aylık büyüme:
19.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 IDR
Maksimum:
1 000.33 IDR (0.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 IDR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDr 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDr 30
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDr 1.8K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +135 202.13 IDR
En kötü işlem: -1 000 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +295 910.19 IDR
Maksimum ardışık zarar: -1 000.33 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Consistent trading strategy focused on steady growth and controlled risk. Zenith aims for long-term profitability with disciplined execution.
İnceleme yok
2025.10.26 01:13
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.10.25 13:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.25 13:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
