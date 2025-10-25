- Büyüme
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
8 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (11.11%)
En iyi işlem:
135 202.13 IDR
En kötü işlem:
-1 000.33 IDR
Brüt kâr:
299 911.50 IDR (1 797 pips)
Brüt zarar:
-1 000.33 IDR (5 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (295 910.19 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
295 910.19 IDR (7)
Sharpe oranı:
0.73
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
298.81
Alış işlemleri:
5 (55.56%)
Satış işlemleri:
4 (44.44%)
Kâr faktörü:
299.81
Beklenen getiri:
33 212.35 IDR
Ortalama kâr:
37 488.94 IDR
Ortalama zarar:
-1 000.33 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1 000.33 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 000.33 IDR (1)
Aylık büyüme:
19.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 IDR
Maksimum:
1 000.33 IDR (0.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 IDR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDr
|30
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDr
|1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
En iyi işlem: +135 202.13 IDR
En kötü işlem: -1 000 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +295 910.19 IDR
Maksimum ardışık zarar: -1 000.33 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Consistent trading strategy focused on steady growth and controlled risk. Zenith aims for long-term profitability with disciplined execution.
